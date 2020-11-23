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أكسفورد : لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد كورونا بنسبة 90%

Time منذ 19 دقيقة
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أكسفورد : لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد كورونا بنسبة 90%

وكالات (صدى):
أعلنت جامعة أكسفورد، اليوم الاثنين، عن فاعلية لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد، بنسبة 90%

وأكدت الجامعة على أن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية، مشيرة إلى أنه تم تجربة جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا إحداهما فعالة بشكل أكبر.

وأوضحت الجامعة أنه تم سريع عمليات إنتاج لقاح كورونا لتصل 3 مليار جرعة بداية 2021.

وفي وقت سابق شركة موديرنا الأمريكية، عن نجاح فعالية لقاح فيروس كورونا المستجد بنسبة 94.5%، وذلك إعلان شركة الأدوية الأمريكية الأخرى فايزر أنه تم العثور على لقاح فعال بنسبة تزيد عن 90٪.

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هرج فاضي مثل المشرف الهارب بايع الوهم خسه الله
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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