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مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية توفر وظائف شاغرة

Time منذ 10 دقائق
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مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب أخصائي طب طوارئ (عدد وظيفتين)، ممرض قانوني أول (عدد وظيفتين)، ممرض قانوني ثانٍ (عدد 6 وظائف)، ممرض قانوني ثالث (عدد 4 وظائف)، طبيب أخصائي طب عيون عام.

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 ديسمبر 2020م، وذلك الرابط التالي من هنــــــــــا .

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هرج فاضي مثل المشرف الهارب بايع الوهم خسه الله
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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