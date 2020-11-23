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وزير الخارجية يكشف عن اتفاق " JCPOA++ " بين المملكة والولايات المتحدة وإيران

Time منذ ساعة
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وزير الخارجية يكشف عن اتفاق " JCPOA++ " بين المملكة والولايات المتحدة وإيران

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة يجب أن تكون طرفاً في أي إتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة .

وكشف وزير الخارجية عن ملامح الشراكة المحتملة بين المملكة وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى تحت عنوان " JCPOA++ " ، والتي تهدف إلى معالجة تسليح إيران للميلشيات في المنطقة وبرامج الصواريخ الإيرانية الباليستية وبرامج أخرى تغريإيران لفرض سيطرتها على دول المنطقة وتصدير ثورتها .

وأشار خلال حديثه مع شبكة " سي إن بي إس " الأمريكية أن هذا الإتفاق سيكون أشمل من الإتفاق النووي السابق بين أمريكا وإيران والذي إنتهى يخروج " ترامب" منه .

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أحدث التعليقات

ا
الشكوى لله وبس
ابومازن 2148
عليه العوض ومنه العوض الله لايبلانا العقل نعمه
خبير زمانه
لن يردع ايران الا بناء قوة معادله لها وهذا معروف عالميا مثل روسيا مقابل امريكا وباكستان مقابل الهند اما الاتفاقيات والاعتماد على امريكا لن يجدي نفعا ايران تريد بنا الشر و امريكا لها توجهات يوم معك ويوم عليك... نحن الان بالسعوديه الجديدة وزمن الحزم بناء القوه هو الضامن الوحيد بعد الله لحمايه الوطن
زائر
يوجد في الأسواق افران صناعه مصريه وتركيه الغريب أن الفرن جديد وفيه أعطال ومتفكك وهو في العرض بالمعرض🤔 هاذا وهو في المعرض كيف لو تم استعماله🤭 وين المواصفات مشي حالك باب النجار مخلع😉وين الصناعات اللي تهتم في السلامه اسواقنا أصبحت حقل تجارب الشركات المبتدئه والمتدنيه🥴
ابوسامي
هذي ثمرة الاختلاط ياست

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