وزير الخارجية يكشف عن اتفاق " JCPOA++ " بين المملكة والولايات المتحدة وإيران

الرياض (صدى):
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة يجب أن تكون طرفاً في أي إتفاق نووي بين إيران والولايات المتحدة .
وكشف وزير الخارجية عن ملامح الشراكة المحتملة بين المملكة وأمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى تحت عنوان " JCPOA++ " ، والتي تهدف إلى معالجة تسليح إيران للميلشيات في المنطقة وبرامج الصواريخ الإيرانية الباليستية وبرامج أخرى تغريإيران لفرض سيطرتها على دول المنطقة وتصدير ثورتها .
وأشار خلال حديثه مع شبكة " سي إن بي إس " الأمريكية أن هذا الإتفاق سيكون أشمل من الإتفاق النووي السابق بين أمريكا وإيران والذي إنتهى يخروج " ترامب" منه .