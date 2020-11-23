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ضبط 20 شخصاً و20 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعدة لغرض البيع

Time منذ 14 دقيقة
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ضبط 20 شخصاً و20 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعدة لغرض البيع

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية في القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، وتبوك، والقصيم، ونجران والشرقية، والمدينة المنورة) تمكنت من ضبط (14) مواطناً و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الفلسطينية وآخر من الجنسية البنجلادشية ونازح، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس، وعدد 20 شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعدة لغرض البيع في مخالفة لنظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي للأمن العام، الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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هرج فاضي مثل المشرف الهارب بايع الوهم خسه الله
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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