تحليل شخصية "السادات" في وثيقة إسرائيلية سرية تنبأت بإغتياله

القاهرة (صدى):
كشفت إسرائيل عن وثيقة سرية حللت شخصية الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات من الناحية الفلكية ، كما تنبأت بإغتياله .
وتعود هذه الوثيقة لعام 1979 م أي قبل اغتيال السادات بعامين ، وحفظت في أرشيف رئيس إسرائيل الخامس " إسحاق نافون " ، ولكن لا يُعلم من كتبها ولمن تم إرسالها تحديداً .
وحللت الوثيقة شخصية السادات وقالت أن لديه مكر سياسي ، وأنه يتمتع بقدرات هائلة على الإقناع وعرض الحجج وتشويه الحقائق ومتفوق في العلاقات العامة .
وأضافت : السادات حدسي حكيم ، وهو ذئب وحيد لا يشرك أي شخص في سياسة بلاده الخارجية .
وتنبأت الوثيقة بزيارة الساات الثالثة لإسرائل ، وفعلاً حدثت في زيارته في سبتمبر عام 1979 م في حيفا الساحلية ، كما تنبأت بإغتياله ووجود خطر كبير عليه وفعلاً تم اغتياله عام 1981م .