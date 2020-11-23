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تحليل شخصية "السادات" في وثيقة إسرائيلية سرية تنبأت بإغتياله

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تحليل شخصية "السادات" في وثيقة إسرائيلية سرية تنبأت بإغتياله

القاهرة (صدى):
كشفت إسرائيل عن وثيقة سرية حللت شخصية الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات من الناحية الفلكية ، كما تنبأت بإغتياله .

وتعود هذه الوثيقة لعام 1979 م أي قبل اغتيال السادات بعامين ، وحفظت في أرشيف رئيس إسرائيل الخامس " إسحاق نافون " ، ولكن لا يُعلم من كتبها ولمن تم إرسالها تحديداً .

وحللت الوثيقة شخصية السادات وقالت أن لديه مكر سياسي ، وأنه يتمتع بقدرات هائلة على الإقناع وعرض الحجج وتشويه الحقائق ومتفوق في العلاقات العامة .

وأضافت : السادات حدسي حكيم ، وهو ذئب وحيد لا يشرك أي شخص في سياسة بلاده الخارجية .

وتنبأت الوثيقة بزيارة الساات الثالثة لإسرائل ، وفعلاً حدثت في زيارته في سبتمبر عام 1979 م في حيفا الساحلية ، كما تنبأت بإغتياله ووجود خطر كبير عليه وفعلاً تم اغتياله عام 1981م .

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هرج فاضي مثل المشرف الهارب بايع الوهم خسه الله
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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