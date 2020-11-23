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ممرضة أسترالية تكشف فضيحة التحقيق القطري

Time منذ 49 دقيقة
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ممرضة أسترالية تكشف فضيحة التحقيق القطري

ماجد القزيز (صدى):
كشفت ممرضة أسترالية تم التحقيق معها الشهر الماضي في مطار الدوحة بقطر، عن تفاصيل ماحدث معها، بعد أن اكتشف مسؤولو المطار رضيعا متروكا في الحمام.

وأشارت الممرضة الأسترالية، التي استخدمت الاسم المستعار جين خلال حديث مع برنامج تلفزيوني، إلى أن الأمن القطري "أجبرها على خلع ملابسها الداخلية"، قائلة : "شعرنا وكأننا كمجرمين حقا، كنا خائفين".

وأكدت أن رجال أمن قطريين مسلحين بدأوا في تفتيش حمامات الطائرة بحثا عن الأم المفقودة، مضيفة: "شعرت بالذعر على الفور، كنت أفكر فقط، لماذا يتعين علينا النزول من الطائرة"؟

وتابعت أن الحراس اقتادوا الركاب في سيارتي إسعاف، منتظرتين على المدرج، في تلك المرحلة، كانت السيناريوهات التي تدور في ذهني، مثل، هل يتم اختطافنا؟ هل يتم نقلنا إلى مكان ما"؟

واستكملت: "اضطررت إلى خلع ملابسي الداخلية، وكان الأمر جائرا بشكل لا يصدق، شعرت بالرعب والإذلال".

ويذكر أن شركة الخطوط الجوية القطرية قد أجبرت مسافرات أستراليات إلى العاصمة كانبيرا، على النزول من الطائرة التي كن على متنها، لإخضاعهن لعملية تفتيش أمني شامل، بما فيه الفحص الطبي، اضطررن خلاله إلى خلع ثيابهن، بعد العثور على رضيع في حمامات بالمطار.

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هرج فاضي مثل المشرف الهارب بايع الوهم خسه الله
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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