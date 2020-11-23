ثغرة في "تويتر" تهدد خصوصية المستخدمين

وكالات (صدى):
اكتشف عدد كبير من المستخدمين ثغرة في تطبيق "تويتر"، وعيب فني في خدمة "فلييتس" في تويتر، التي تفضح عددا كبيرا منهم.
ويذكر أن خدمة "فلييتس" تعتمد على نشر القصص، التي تختفي بعد وقت قصير، حيث لاحظ مستخدمي "تويتر" أن قصصهم لا تختفي وتظهر موجودة على شريط الأخبار، ما تسبب في إحراج عدد كبير منهم.
وأصدرت شركة "تويتر" بيانًا، قائلة: إن هذا عيب "فني" غير مقصود، وطرحت تحديثا لتطبيقاتها عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" لإصلاح تلك الثغرة.
في حين قال المتحدث باسم تويتر إن القصص التي تم نشرها خلال وجود ذلك العيب الفني، ستظل موجودة على شريط أخبار المستخدمين لنحو 30 يوما إضافيا قبل أن تختفي تلقائيا.