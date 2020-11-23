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نقاط القوة والضعف لدى الهلال والنصر في ديربي الرياض

Time منذ ساعتين
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نقاط القوة والضعف لدى الهلال والنصر في ديربي الرياض

نواف السالم (صدى):
يشهد ملعب الملك فهد الدولي، الاثنين، مواجهة نادي الهلال أمام نظيره النصر في ديربي الرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة «قمة الرياض» من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويمتلك الفريقان عدة نقاط قوة وضعف مختلفة، ولكن يتفوق الهلال على النصر في تلك الناحية؛ حيث يمتاز الزعيم بمستوى مستقر كما يصنع لاعبوه الفرص من العمق عن طريق جيوفينكو ويسانده الفرج، أو مع الأطراف من خلال انطلاقات الشهراني والبريك، مع دخول كاريلو إلى العمق للقيام بدور المهاجم الإضافي.

واستقبل الزعيم هدفاً واحداً فقط هذا الموسم في الدوري، مع الحفاظ على شباكه نظيفة في 3 مباريات من 4، لكن غياب المعيوف يضع الفريق أمام تحد صعب لتعويضه، مع ترك مهمة التهديف لجيوفينكو وجوميز، وكاريلو الذي يساعد باستمرار، بينما على الجانب الآخر، بدأ النصر الموسم الحالي بشكل سيء.

وخسر النصر في أول 3 مباريات قبل أن يفوز في الرابعة على القادسية، مع معاناته من إصابات وغيابات بسبب فيروس كورونا، كما يعاني روي فيتوريا من ضغوطات كبيرة، وعليه تحقيق نتائج إيجابية ليضمن بقائه مع الفريق، فيما يمتاز النصر بجودة العناصر الهجومية وتنوعها، بعدة لاعبين مخضرمين يعززون هجوم الفريق في الديربي.

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أحدث التعليقات

هرج فاضي مثل المشرف الهارب بايع الوهم خسه الله
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ..
ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله

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