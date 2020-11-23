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الهلال يحدد مصير فيتوريا النصر الليلة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1159
الهلال يحدد مصير فيتوريا النصر الليلة

ماجد محمد (صدى):
يلتقي نادي الهلال أمام نظيره النصر، مساء الاثنين، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة تحدد مصير مدرب النصر روي فيتوريا.

وحصل النصر على ثلاث نقاط من أربع مباريات في بداية بالغة السوء للفريق، فيما يحتل الهلال المركز الأول برصيد 10 نقاط، بينما هزيمة الفريق النصراوي قد تعني رحيل فيتوريا في ظل أنباء عن مفاوضات نصراوية للروماني دان بيريسكو مدرب كلوج الروماني.

وفي حال فاز النصر، سيعد ذلك تجديد الثقة في المدرب الذي قاد الفريق الموسم قبل الماضي للتتويج بلقب الدوري، كما أن نتيجة المباراة سيكون لها دور كبير في تحديد المنافسة على لقب المسابقة؛ ففوز النصر سيقلل الفارق لأربع نقاط؛ ويضخ من جديد الدماء في عروق الفريق.

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أحدث التعليقات

جار القمر
باكر يحسبونها من ضمن البطولات هذا انجاز شخصي ان صدق مع اني اشك في كلام أي نصراوي لأنه مبني على الكذب وخصوصاً بعد غمزة حرامي المقالات الشعلان
ابو عمار
طيب
د محمد ماجد بخش
عندما نمثل لمجموع الوحدات الذرية بمجموع الذرات، ونمثل لمجموع الذرات بوحدات العناصر الذرية، ونمثل لوحدة العنصر بمجموع وحدات العناصر العددية، ونمثل لدرجات ثقل العناصر بفترة العناصر المختارة، ونحدد محورا ممثلا للثقل بوحدات العناصر التي تمثل لدرجات الثقل وتسبق وحداتها تمثيل الفترة العددية، فإننا نتحول من مجموع وحدات العناصر الممثلة إلى مجموع وحدات العنصر الممثلة دون التعريض لتمثيل درجة الثبات المغناطيسي فنحن لا نزال ندور في فلك الكتلة الفراغية الثقالية العددية البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
عندما نمثل لمجموع الوحدات الذرية بمجموع الذرات ولمجموع الذرات بوحدات العناصر الذرية الوحدة العنصر بمجموع وحدات العناصر العددية وتمثل لدرجات ثقل العناصر بفترة العناصر المختارة ونحدد محورا ممثلا للثقل بوحدات العناصر التي تمثل لدرجات الثقل وتسبق وحداتها تمثيل الفترة العددية فإننا تتحول من مجموع وحدات العناصر الممثلة إلى مجموع وحدات العنصر الممثلة دون التعريض لتمثيل درجة الثبات المغناطيسي فنحن لا تزال ندور في فلك الكتلة الفراغية الثقالية العددية البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر

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