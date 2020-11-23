الهلال يحدد مصير فيتوريا النصر الليلة

ماجد محمد (صدى):
يلتقي نادي الهلال أمام نظيره النصر، مساء الاثنين، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة تحدد مصير مدرب النصر روي فيتوريا.
وحصل النصر على ثلاث نقاط من أربع مباريات في بداية بالغة السوء للفريق، فيما يحتل الهلال المركز الأول برصيد 10 نقاط، بينما هزيمة الفريق النصراوي قد تعني رحيل فيتوريا في ظل أنباء عن مفاوضات نصراوية للروماني دان بيريسكو مدرب كلوج الروماني.
وفي حال فاز النصر، سيعد ذلك تجديد الثقة في المدرب الذي قاد الفريق الموسم قبل الماضي للتتويج بلقب الدوري، كما أن نتيجة المباراة سيكون لها دور كبير في تحديد المنافسة على لقب المسابقة؛ ففوز النصر سيقلل الفارق لأربع نقاط؛ ويضخ من جديد الدماء في عروق الفريق.