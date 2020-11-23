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«نزاهة» تستقبل أكثر من 16 ألف بلاغًا عن فساد مالي وإداري

Time منذ 35 دقيقة
Views 1553
«نزاهة» تستقبل أكثر من 16 ألف بلاغًا عن فساد مالي وإداري

الرياض (صدى):
استقبلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، بلاغات عديدة صنفت تحت فساد مالي أو اداري منذ عام 2016 إلى 2019، حيث وصل عددها إلى حوالي16291 بلاغا، تنوعت بين اختلاس أو تبديد أو تفريط بالمال العام، واستغلال نفوذ الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري، والتزوير، والرشوة.

وشملت بلاغات الفساد: بلاغات استغلال العقود، الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة، واشتغال الموظف الحكومي بالتجارة، وإساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة وقضايا أخرى، وفيما يخص الفساد المالي أو الإداري بلغ مجملها 7558 بلاغا.

وجاءت بلاغات سوء الاستعمال الإداري بـ 2029، والاختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام 1322، استغلال نفوذ الوظيفة 1120، التزوير 1161، الرشوة 495، استغلال العقود 401، الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة 840، اشتغال موظف حكومي بالتجارة 115، إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 75، ولم يُسجل أي بلاغات حول متابعة موظف عام لمعاملة في جهة حكومية بمقابل.

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أحدث التعليقات

جار القمر
باكر يحسبونها من ضمن البطولات هذا انجاز شخصي ان صدق مع اني اشك في كلام أي نصراوي لأنه مبني على الكذب وخصوصاً بعد غمزة حرامي المقالات الشعلان
ابو عمار
طيب
د محمد ماجد بخش
عندما نمثل لمجموع الوحدات الذرية بمجموع الذرات، ونمثل لمجموع الذرات بوحدات العناصر الذرية، ونمثل لوحدة العنصر بمجموع وحدات العناصر العددية، ونمثل لدرجات ثقل العناصر بفترة العناصر المختارة، ونحدد محورا ممثلا للثقل بوحدات العناصر التي تمثل لدرجات الثقل وتسبق وحداتها تمثيل الفترة العددية، فإننا نتحول من مجموع وحدات العناصر الممثلة إلى مجموع وحدات العنصر الممثلة دون التعريض لتمثيل درجة الثبات المغناطيسي فنحن لا نزال ندور في فلك الكتلة الفراغية الثقالية العددية البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
عندما نمثل لمجموع الوحدات الذرية بمجموع الذرات ولمجموع الذرات بوحدات العناصر الذرية الوحدة العنصر بمجموع وحدات العناصر العددية وتمثل لدرجات ثقل العناصر بفترة العناصر المختارة ونحدد محورا ممثلا للثقل بوحدات العناصر التي تمثل لدرجات الثقل وتسبق وحداتها تمثيل الفترة العددية فإننا تتحول من مجموع وحدات العناصر الممثلة إلى مجموع وحدات العنصر الممثلة دون التعريض لتمثيل درجة الثبات المغناطيسي فنحن لا تزال ندور في فلك الكتلة الفراغية الثقالية العددية البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر

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