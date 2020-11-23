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صورة جوية قديمة للحرم المكي قبل 50 عام تقريبا
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أحدث التعليقات
جار القمر
باكر يحسبونها من ضمن البطولات هذا انجاز شخصي ان صدق مع اني اشك في كلام أي نصراوي لأنه مبني على الكذب وخصوصاً بعد غمزة حرامي المقالات الشعلان
ابو عمار
طيب
د محمد ماجد بخش
عندما نمثل لمجموع الوحدات الذرية بمجموع الذرات، ونمثل لمجموع الذرات بوحدات العناصر الذرية، ونمثل لوحدة العنصر بمجموع وحدات العناصر العددية، ونمثل لدرجات ثقل العناصر بفترة العناصر المختارة، ونحدد محورا ممثلا للثقل بوحدات العناصر التي تمثل لدرجات الثقل وتسبق وحداتها تمثيل الفترة العددية، فإننا نتحول من مجموع وحدات العناصر الممثلة إلى مجموع وحدات العنصر الممثلة دون التعريض لتمثيل درجة الثبات المغناطيسي فنحن لا نزال ندور في فلك الكتلة الفراغية الثقالية العددية البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر
ابو عمار
اوكي
د محمد ماجد بخش
عندما نمثل لمجموع الوحدات الذرية بمجموع الذرات ولمجموع الذرات بوحدات العناصر الذرية الوحدة العنصر بمجموع وحدات العناصر العددية وتمثل لدرجات ثقل العناصر بفترة العناصر المختارة ونحدد محورا ممثلا للثقل بوحدات العناصر التي تمثل لدرجات الثقل وتسبق وحداتها تمثيل الفترة العددية فإننا تتحول من مجموع وحدات العناصر الممثلة إلى مجموع وحدات العنصر الممثلة دون التعريض لتمثيل درجة الثبات المغناطيسي فنحن لا تزال ندور في فلك الكتلة الفراغية الثقالية العددية البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة لوحدات العناصر
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