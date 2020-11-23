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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار انخفاض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطي والشرقية للمملكة ، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، المدينة المنورة ) و سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والوسط وجنوبية غربية الى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى متر ين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
لا تغضب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقطع سمو شيطانك ياسمو الامير ... .. ضحكتـ😂ـني وانا مشتي ..
وسيم ٢٠٠٠
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
الملل5
حتي المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم وقبور امهات المؤمنين والصحابه والتابعين ما حطيتوا لها اعتبار ما اعتبرتوا انه في زوار من جميع دول العالم نعوذ بالله من العقوبه نعوذ بالله من انقلاب النعمه نعوذ بالله من سؤء الخاتمه

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