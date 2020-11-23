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علاء مبارك ساخرًا من أفيخاي أدرعي: " تعالى نتذكر انتصارات أكتوبر "

Time منذ ساعة
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علاء مبارك ساخرًا من أفيخاي أدرعي: " تعالى نتذكر انتصارات أكتوبر "

القاهرة (صدى):
سخر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مذكرًا إياه بهزيمة جيشه أمام الجيش المصري.

وكان أفيخاي أدرعي قد نشر صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي، التي أثارت الجدل في الساعات الماضية، معلقًا: " ما أجمل الفن والموسيقى والسلام الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير أدام في دبي " .

ورد علاء مبارك على أفيخاي أدرعي بسخرية قائلا: "سيبك من الصورة دي دلوقتي يا أفيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر وخير أجناد الأرض " .

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أحدث التعليقات

وسيم ٢٠٠٠
لا تغضب
ابو محمد 😎 ✍️
الله يقطع سمو شيطانك ياسمو الامير ... .. ضحكتـ😂ـني وانا مشتي ..
وسيم ٢٠٠٠
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
الملل5
حتي المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم وقبور امهات المؤمنين والصحابه والتابعين ما حطيتوا لها اعتبار ما اعتبرتوا انه في زوار من جميع دول العالم نعوذ بالله من العقوبه نعوذ بالله من انقلاب النعمه نعوذ بالله من سؤء الخاتمه

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