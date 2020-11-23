علاء مبارك ساخرًا من أفيخاي أدرعي: " تعالى نتذكر انتصارات أكتوبر "

القاهرة (صدى):
سخر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مذكرًا إياه بهزيمة جيشه أمام الجيش المصري.
وكان أفيخاي أدرعي قد نشر صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي، التي أثارت الجدل في الساعات الماضية، معلقًا: " ما أجمل الفن والموسيقى والسلام الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومير أدام في دبي " .
ورد علاء مبارك على أفيخاي أدرعي بسخرية قائلا: "سيبك من الصورة دي دلوقتي يا أفيخاي وتعال نتذكر أجمل انتصارات أكتوبر وخير أجناد الأرض " .
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