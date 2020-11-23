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بالفيديو..الكشف عن ملامح " بوليفارد يو ووك " بالمدينة المنورة

Time منذ 3 ساعات
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بالفيديو..الكشف عن ملامح " بوليفارد يو ووك " بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أعلنت أمانة المدينة المنورة، عن توقيع عقد استثماري مع إحدى الشركات الخاصة، لإنشاء وتشغيل " بوليفارد يو ووك " على أن يتم الانتهاء من تنفيذ العقد خلال 14 شهرا.

ويقع بوليفارد " يو ووك " على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، وبمساحة تتجاوز 152 ألف متر مربع.

والمشروع عبارة عن منطقة تجارية وترفيهية تتضمن 28 محلا تجاريا و32 مطعما للوجبات السريعة و10 قاعات للسينما وموقعين مخصصين للأماكن الترفيهية و11 موقعا مخصصا للخدمات المساندة، ومنطقة لاستيعاب 2084 سيارة.

وسيوفر البوليفارد الجديد قرابة 1500 فرصة وظيفية للشباب والشابات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هذا يعني انه حفر قبره وبكره بيصدر الخامنئي فتوى بقتله
ابو عمار
هذا الحقير من عبدة الدرهم والدينار ومن يدفع اكثر يكونون من ابواقه التي تردد ما يطلب منها
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. احسنت يا سمو الامير ..

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