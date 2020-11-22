برلماني يفضح قيادات عبدالملك الحوثي

صنعاء (صدى):
فضح عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في اليمن، عبده بشر، انتهاكات المليشيات الإرهابية ضد المدنيين اليمنيين.
ويأتي ذلك بعد إجبار بشر على الاستقالة قبل أيام، حيث أوضح أن هناك تجويعا ممنهجا وإذلالا متعمدا وانتهاكا لكرامة الإنسان اليمني.
وأشار إلى نهب مئات المليارات من قبل ميليشيات الحوثي، دون صرف تلك المبالغ كرواتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها.
وقال: " الإيرادات للعام 2020 من الجمارك وصلت الى 69.668 مليار ريال، هذا من غير إيرادات جمارك النفط والغاز، في حين وصلت إيرادات الضرائب الى 469.229 مليار ريال، و الاتصالات إلى 25.047 مليار ريال، وفائض الأرباح 60.675 مليار ريال، والإيرادات الذاتية الأخرى وصلت الى 24.512 مليار ريال، ليصل الإجمالي العام الى 649.131 مليار ريال 2.6 مليار دولار.
وكان عبده بشر قد قدم استقالته الأسبوع الماضي، من عضوية مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين على خلفية تهديده بالتصفية الجسدية، لانتخابه عضوا في هيئة رئاسة مجلس النواب، قبل إزاحته من عضوية الهيئة واستبدال عضو برلماني حوثي به.