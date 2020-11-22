الأعداد السابقة للصحيفة

برلماني يفضح قيادات عبدالملك الحوثي

Time منذ 13 دقيقة
Views 1288
برلماني يفضح قيادات عبدالملك الحوثي

صنعاء‎ (صدى):
فضح عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في اليمن، عبده بشر، انتهاكات المليشيات الإرهابية ضد المدنيين اليمنيين.

ويأتي ذلك بعد إجبار بشر على الاستقالة قبل أيام، حيث أوضح أن هناك تجويعا ممنهجا وإذلالا متعمدا وانتهاكا لكرامة الإنسان اليمني.

وأشار إلى نهب مئات المليارات من قبل ميليشيات الحوثي، دون صرف تلك المبالغ كرواتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها.

وقال: " الإيرادات للعام 2020 من الجمارك وصلت الى 69.668 مليار ريال، هذا من غير إيرادات جمارك النفط والغاز، في حين وصلت إيرادات الضرائب الى 469.229 مليار ريال، و الاتصالات إلى 25.047 مليار ريال، وفائض الأرباح 60.675 مليار ريال، والإيرادات الذاتية الأخرى وصلت الى 24.512 مليار ريال، ليصل الإجمالي العام الى 649.131 مليار ريال 2.6 مليار دولار.

وكان عبده بشر قد قدم استقالته الأسبوع الماضي، من عضوية مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين على خلفية تهديده بالتصفية الجسدية، لانتخابه عضوا في هيئة رئاسة مجلس النواب، قبل إزاحته من عضوية الهيئة واستبدال عضو برلماني حوثي به.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تغيير اليابان لشكل الجدول الدور للعناصر وتمثيل البناء الجديد بعدد البروتونات موازيا لتمثيل بناء الإلكترونات يفتح الباب المنيع أمام فكرة مجموع الذرات الممثلة لوحدات العناصر المكافئة ثقاليا ومغناطيسيا بدلالة فراغية تمثل لاختلاف مجموع الذرات الممثل لهما
د محمد ماجد بخش
الثقل الفراغي الممثل للذرة المركزية على 4 وجوه على الأقل جميعها تشترك في كونها بناء موحد ممثل لوحدات العنصر بتمثيل عدد وحدات العناصر المكافئة لعدد ذرات العنصر ثم يأت تمثيل درجات الارتباط بوحدات مكافئة لذرة العنصر الممثلة لوحدة العنصر الممثل ممثلة بوحدات العناصر المكافئة لعدد ذرات العنصر
د محمد ماجد بخش
ما نعده أيونات مزعومة هي مراكز ممثلة لدرجات الثقل المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
وحدة العنصر الممثل ليست أيونا بل الأيون هو كتلة فراغية جديدة تمثل لوحدة مجموع الذرات
د محمد ماجد بخش
محاور تمثيل درجات الثقل مفتوحة ومتاحة لكن محاور تمثيل درجات الثبات المغناطيسي تؤدي الدور في تمثيل محاور الثقل مما يجعل من اختيار الفترة المناسبة لتمثيل درجات الارتباط بتمثيل وحدات الثقل وتمثيل وحدة الثقل لدرجة الثبات بالمحور الثقالي المغناطيسي وسيلة وطريقة مجدية لتحقيق التمثيل لحالة الأكسدة

أخر الأخبار

هزة أرضية بقوة 3.19 تضرب جنوب الشقيق بجازان
هزة أرضية بقوة 3.19 تضرب جنوب الشقيق بجازان
Time منذ دقيقة Views 1017
برلماني يفضح قيادات عبدالملك الحوثي
برلماني يفضح قيادات عبدالملك الحوثي
Time منذ 13 دقيقة Views 1288
آل الشيخ ينعي المايسترو طارق عاكف
آل الشيخ ينعي المايسترو طارق عاكف
Time منذ 33 دقيقة Views 356
شاهد روعة جبل طويق خلال احتفائه باختتام قمة الرياض
شاهد روعة جبل طويق خلال احتفائه باختتام قمة الرياض
Time منذ 48 دقيقة Views 1515
إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بكورونا
إصابة وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني بكورونا
Time منذ ساعة Views 1475
بالفيديو..فهد الروقي: مسحة مايكون إيجابية ومشاركته في الديربي غريبة
بالفيديو..فهد الروقي: مسحة مايكون إيجابية ومشاركته في الديربي غريبة
Time منذ ساعة Views 1802
بالفيديو..الكشف عن ملامح " بوليفارد يو ووك " بالمدينة المنورة
بالفيديو..الكشف عن ملامح " بوليفارد يو ووك " بالمدينة المنورة
Time منذ ساعة Views 1869
فهد الروقي : غوميز وحمدالله لا يملكان عصا سحرية
فهد الروقي : غوميز وحمدالله لا يملكان عصا سحرية
Time منذ ساعة Views 311
مبارك الشهري : عبدالرزاق حمدالله تفوق على ميسي
مبارك الشهري : عبدالرزاق حمدالله تفوق على ميسي
Time منذ ساعة Views 338
عبدالعزيز الغيامة : الاتحاد السعودي مطالب بحماية الحكم السعودي من رؤساء الأندية
عبدالعزيز الغيامة : الاتحاد السعودي مطالب بحماية الحكم السعودي من رؤساء الأندية
Time منذ ساعة Views 285