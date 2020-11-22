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بالفيديو..الكشف عن ملامح " بوليفارد يو ووك " بالمدينة المنورة

Time منذ 3 دقائق
Views 1106
بالفيديو..الكشف عن ملامح " بوليفارد يو ووك " بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
أعلنت أمانة المدينة المنورة، عن توقيع عقد استثماري مع إحدى الشركات الخاصة، لإنشاء وتشغيل " بوليفارد يو ووك " على أن يتم الانتهاء من تنفيذ العقد خلال 14 شهرا.

ويقع بوليفارد " يو ووك " على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع طريق الملك عبدالعزيز، وبمساحة تتجاوز 152 ألف متر مربع.

والمشروع عبارة عن منطقة تجارية وترفيهية تتضمن 28 محلا تجاريا و32 مطعما للوجبات السريعة و10 قاعات للسينما وموقعين مخصصين للأماكن الترفيهية و11 موقعا مخصصا للخدمات المساندة، ومنطقة لاستيعاب 2084 سيارة.

وسيوفر البوليفارد الجديد قرابة 1500 فرصة وظيفية للشباب والشابات.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالعزيز
تركي ياليت كل الي يطلعون المحللين يقتدون فيك
ابو عبدالعزيز
ممتازه بيوم واحد احسن نفتك من تحاليلكم علشان نرتاح منكم
ابو عبدالعزيز
هههههههههههههههه ونت
مسلم
اللهم سددهم و وفقهم و بارك في جهودهم وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
ساطي
متخلف وإمعه .. وتعليقك زاد الطين بله .. فكر قبل ماتكتب تعليق مرة ثانيه .. تعليقك هذا ممكن أي قارىء يقيم عليك دعوى العنصرية يا متخلف

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