بالفيديو..رئيس الأهلي يكشف مستجدات قضية بلايلي

نواف السالم (صدى):
طمأن عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي الجماهير، كاشفا أنه تم التوصل إلى تسوية، في قضية اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، بشكل رسمي.
وقال مؤمنة في تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": " استطاع النادي الحفاظ على كل حقوقه، وموقف الأهلي قوي لكن الإجراءات تتخذ وقتا ".
وتابع: " أشكر الفريق القانوني في النادي، ونحن ما نرغب إلا في الحفاظ على حقوق النادي القانونية والأدبية ولن نسمح بأي تجاوز ".
يذكر أن بلايلي انضم إلى الأهلي، في 2019، قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، لينتقل إلى قطر.