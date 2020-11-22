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بالفيديو..رئيس الأهلي يكشف مستجدات قضية بلايلي

Time منذ 14 دقيقة
Views 1291
بالفيديو..رئيس الأهلي يكشف مستجدات قضية بلايلي

نواف السالم (صدى):
طمأن عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي الجماهير، كاشفا أنه تم التوصل إلى تسوية، في قضية اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، بشكل رسمي.

وقال مؤمنة في تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": " استطاع النادي الحفاظ على كل حقوقه، وموقف الأهلي قوي لكن الإجراءات تتخذ وقتا ".

وتابع: " أشكر الفريق القانوني في النادي، ونحن ما نرغب إلا في الحفاظ على حقوق النادي القانونية والأدبية ولن نسمح بأي تجاوز ".

يذكر أن بلايلي انضم إلى الأهلي، في 2019، قبل أن يفسخ عقده من طرف واحد، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021، لينتقل إلى قطر.

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أحدث التعليقات

ابو عبدالعزيز
تركي ياليت كل الي يطلعون المحللين يقتدون فيك
ابو عبدالعزيز
ممتازه بيوم واحد احسن نفتك من تحاليلكم علشان نرتاح منكم
ابو عبدالعزيز
هههههههههههههههه ونت
مسلم
اللهم سددهم و وفقهم و بارك في جهودهم وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال.
ساطي
متخلف وإمعه .. وتعليقك زاد الطين بله .. فكر قبل ماتكتب تعليق مرة ثانيه .. تعليقك هذا ممكن أي قارىء يقيم عليك دعوى العنصرية يا متخلف

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