بالصور.. الهلال يواصل تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة النصر بمشاركة سالم الدوسري 

طلال الغامدي (صدى):
واصل فريق الهلال تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره النصر ضمن لقاءات الجولة الخامسة " جولة قمة الرياض ".
وتركزت التدريبات على الجوانب الفنية والتكتيكية وسط متابعة رئيس النادي الأستاذ " فهد بن سعد بن نافل ".
واشتمل المران على تطبيقات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على جزء من الملعب، فيما شارك اللاعب ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.
وأجري اللاعب سالم الدوسري مرانا بالجري وتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، كما دخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر تأهبا لمواجهة مباراة الغد.