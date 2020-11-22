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شكوى من حكم مواجهة النصر والشباب ضد لاعب سابق 

Time منذ 43 دقيقة
Views 1819
شكوى من حكم مواجهة النصر والشباب ضد لاعب سابق 

ماجد محمد (صدى):
تقدم حكم تقنية الفيديو ممدوح الشهدان، الذي أدار مواجهة النصر أمام نظيره الشباب، في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، بشكوى إلى اتحاد القدم.

واتضح أن الحكم ممدوح الشهدان تقدم بشكوى عبر اتحاد القدم على محلل رياضي " رئيس ولاعب سابق " اتهمه عبر برنامج تلفزيوني بتعمد الخطأ والترصد في مواجهة الشباب والنصر، وفقًا لصحيفة " الجزيرة ".

يذكر أن رئيس لجنة الحكام، فيرناندو تيرساكو، أوضح أن ممدوح الشهدان، حكم الفار خلال مباراة الشباب والنصر، لن يتم تكليفه في الجولة المقبلة، لكن سيتم تكليفه في المباريات مستقبلاً عندما يكون جاهزاً.

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أحدث التعليقات

.M.
إلا أنت ي ابو علي وش جابك هنا🤔🤣
**""'سهم'""**😊
😂😂😂😂 ذبحهم العهر في قطر
.M.
نصيحه ممتازة صراحة خلاص بلاش نشرب بااكواب ورق
.M.
نصيحة جميلة ورائعة وممتازة ونافعة، الله أحب الريحان من أجمل م رأيت في حياتي، يعتبر من أقوى الأعشاب العطرية والنافعة وزراعته مفيدة جداً لتنقية الهواء وتجميل المنزل وحتى أن المستشفيات يزرعونه عند مداخل المستشفيات، ذكر في قديم الأزمنة أنه نبات عجيب وغريب يمتلك خصائص خارقة اممم جميل🤔☘🍀
sqon 123
خبر غبر صحيح

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