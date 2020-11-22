شكوى من حكم مواجهة النصر والشباب ضد لاعب سابق 

ماجد محمد (صدى):
تقدم حكم تقنية الفيديو ممدوح الشهدان، الذي أدار مواجهة النصر أمام نظيره الشباب، في الجولة الثالثة من دوري المحترفين، بشكوى إلى اتحاد القدم.
واتضح أن الحكم ممدوح الشهدان تقدم بشكوى عبر اتحاد القدم على محلل رياضي " رئيس ولاعب سابق " اتهمه عبر برنامج تلفزيوني بتعمد الخطأ والترصد في مواجهة الشباب والنصر، وفقًا لصحيفة " الجزيرة ".
يذكر أن رئيس لجنة الحكام، فيرناندو تيرساكو، أوضح أن ممدوح الشهدان، حكم الفار خلال مباراة الشباب والنصر، لن يتم تكليفه في الجولة المقبلة، لكن سيتم تكليفه في المباريات مستقبلاً عندما يكون جاهزاً.