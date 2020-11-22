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شركة بندة تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة

Time منذ ساعة
Views 1828
شركة بندة تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة.

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية مدير التدريب الإقليمي (الرياض)،  محاسب (جدة)، مدير فئة/ قسم أول (جدة)، مدير فئة/ الإدارة (جدة)،  مدير الشؤون التنظيمية (الرياض).

وأبانت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 ديسمبر 2020م.

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أحدث التعليقات

.M.
إلا أنت ي ابو علي وش جابك هنا🤔🤣
**""'سهم'""**😊
😂😂😂😂 ذبحهم العهر في قطر
.M.
نصيحه ممتازة صراحة خلاص بلاش نشرب بااكواب ورق
.M.
نصيحة جميلة ورائعة وممتازة ونافعة، الله أحب الريحان من أجمل م رأيت في حياتي، يعتبر من أقوى الأعشاب العطرية والنافعة وزراعته مفيدة جداً لتنقية الهواء وتجميل المنزل وحتى أن المستشفيات يزرعونه عند مداخل المستشفيات، ذكر في قديم الأزمنة أنه نبات عجيب وغريب يمتلك خصائص خارقة اممم جميل🤔☘🍀
sqon 123
خبر غبر صحيح

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