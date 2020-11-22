شركة بندة تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من الرياض، وجدة.
وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية مدير التدريب الإقليمي (الرياض)، محاسب (جدة)، مدير فئة/ قسم أول (جدة)، مدير فئة/ الإدارة (جدة)، مدير الشؤون التنظيمية (الرياض).
وأبانت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 ديسمبر 2020م.