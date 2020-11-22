الصبحان يتوقع فوز كبير للهلال على حساب النصر "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
كشف حسن الصبحان، المعروف بـ"ملك التوقعات"، عن توقعه بنتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره النصر، المقرر لها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين.
وقال "الصبحان"، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نسبة فوز الهلال مليار %، ونسبة فوز النصر صفر %، مؤكدا استحالة فوز النصر إلا في حال لعب الهلال بدون حارس .
وأضاف أن النصر فريق كبير إذا اكتملت جاهزيته، لكن الفريق منذ أن أصيب بكورونا ، لن يلعب أي مباراة منذ 20يوما.
وأكد أن "النصر لن يكون في مستوي عالي غدا، واتوقع أن يفوز الهلال بخماسية، سيسجل غوميز هدفين منهم ".