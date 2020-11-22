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بالفيديو.. وصول معتمرين من إندونيسيا وباكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي

Time منذ 15 دقيقة
Views 1279
بالفيديو.. وصول معتمرين من إندونيسيا وباكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة وصول مجموعة من المعتمرين من دولتي إندونيسيا وباكستان إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتبين أن معتمري باكستان وإندونيسيا سيقضون فترة عزل صحي آمن لمدة ٣ أيام قبل أداء العمرة.

وكانت السلطات بالمملكة سمحت بدخول دفعة من المعتمرين كأول دفعة من معتمري الخارج منذ تعليق العمرة، في مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة أشارت إلى دخول دفعة من المعتمرين من إندونيسيا وباكستان، الحرم المكي الشريف، لأداء مناسك العمرة بعد وصولهم إلى المملكة،  وخضوعهم لعزل في الفندق مدة 3 أيام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وحظه تعيس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
🚴‍♀️
لو حلينا هالمشكلتين... متأكد ان ادنى راتب لن يقل عن ١٠ آلاف بدون مبالغه... هل تعلمون ان البلد يحتاج لاقل من نصف العماله الحاليه...بمعنى ان ٥ مليون منهم عاله ومصيبه على الاقتصاد...الخ...؟

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