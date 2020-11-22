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بن مساعد:"يطيب لي ممارسة أقصى الشماتة معهم من شينها إلى هائها" 

Time منذ 46 دقيقة
Views 1869
بن مساعد:"يطيب لي ممارسة أقصى الشماتة معهم من شينها إلى هائها" 

علي القحطاني (صدى):
علق رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على اختتام قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- بنجاح باهر وحضور مكتمل النصاب.

وأضاف " بن مساعد ":" سعادتي كبيرة بقدر تعاسة وخيبة أمل من استماتوا للتشويش على القمة ويطيب لي جدًا  ممارسة أقصى الشماتة معهم من شينها إلى هائها! ".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- قال إن جائحة كورونا أثرت على جميع سكان العالم، لافتا إلى أن مبادرة تعليق الديون التي تبنتها مجموعة العشرين برئاسة المملكة استفاد منها أكثر من مليار شخص حول العالم.

وأوضح أن المجموعة وفرت الدعم الطارئ للدول الأكثر فقرًا في العالم، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت 500 مليون دولار لجهود إنتاج لقاح كورونا، أن هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول، وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل إنسان يعيش في هذا الكوكب الأمر الذي استوجب تفعيلًا للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وحظه تعيس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
🚴‍♀️
لو حلينا هالمشكلتين... متأكد ان ادنى راتب لن يقل عن ١٠ آلاف بدون مبالغه... هل تعلمون ان البلد يحتاج لاقل من نصف العماله الحاليه...بمعنى ان ٥ مليون منهم عاله ومصيبه على الاقتصاد...الخ...؟

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