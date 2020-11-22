محمد صلاح يتعافى من كورونا 

القاهرة (صدى):
أكد الإعلامي أحمد شوبير على شفاء نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح من فيروس كورونا بعد سلبية المسحة الأخيرة.
وقال " شوبير ": " شفاء النجم محمد صلاح من فيروس كورونا وذلك بعد سلبية المسحة الأخيرة ".
وكان يورجن كلوب المدير الفني قرر معاقبة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، خلال حفل زفاف شقيقه.
يذكر أن ليفربول يدرس توقيع عقوبة مالية " سرية " على محمد صلاح، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، حيث تبين أن كلوب غاضب بشدة من محمد صلاح لأنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه.