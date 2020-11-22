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سالم الدوسري يغيب عن ديربي الرياض أمام النصر 

Time منذ ساعة
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سالم الدوسري يغيب عن ديربي الرياض أمام النصر 

طلال الغامدي (صدى):
ترددت أنباء حول غياب نجم الهلال سالم الدوسري عن فريقه في ديربي الرياض أمام النصر، ويأتي ذلك بعدما ظهر الدوسري في مقطع فيديو يؤكد جاهزيته للمشاركة مع الهلال في الديربي.

 

ويستضيف فريق الهلال نظيره النصر، غدا الإثنين، على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ويقدم الهلال، مستويات رائعة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحت قيادة المدير الفني رازفان لوشيسكو، حيث جمع 10 نقاط من أصل 12 ممكنة، بالفوز في 3 مناسبات، دون خسارة أي مباراة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود وحظه تعيس ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
🚴‍♀️
لو حلينا هالمشكلتين... متأكد ان ادنى راتب لن يقل عن ١٠ آلاف بدون مبالغه... هل تعلمون ان البلد يحتاج لاقل من نصف العماله الحاليه...بمعنى ان ٥ مليون منهم عاله ومصيبه على الاقتصاد...الخ...؟

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