سالم الدوسري يغيب عن ديربي الرياض أمام النصر 

طلال الغامدي (صدى):
ترددت أنباء حول غياب نجم الهلال سالم الدوسري عن فريقه في ديربي الرياض أمام النصر، ويأتي ذلك بعدما ظهر الدوسري في مقطع فيديو يؤكد جاهزيته للمشاركة مع الهلال في الديربي.
ويستضيف فريق الهلال نظيره النصر، غدا الإثنين، على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويقدم الهلال، مستويات رائعة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تحت قيادة المدير الفني رازفان لوشيسكو، حيث جمع 10 نقاط من أصل 12 ممكنة، بالفوز في 3 مناسبات، دون خسارة أي مباراة.