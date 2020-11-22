صحة الرياض تضبط فندق يُستخدم كغرف لإيواء مرضى مجمع طبي شهير

بدر الحارثي (صدى):
بالتعاون مع وزارة السياحة ، وبمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، ضبطت "صحة الرياض" ، أحد الفنادق الشهيرة ، والذي يُستخدم عدد من غرفة لإيواء مرضى العمليات الجراحية ، الذين يتم تسكينهم من قبل مجمع عيادات تجميلية مجاور .
وتفصيلاً أثبتت تحريات "صحة الرياض" ، قيام فندق شهير في موقع حيوي ، بإيواء عدد من مرضى الجراحات التجميلية ، لمجمع طبي شهير ، دون توفر الحد الادنى من الاشتراطات الطبية والصحية ، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى .
حيث باشرت فرق الالتزام في "صحة الرياض" ، بالتعاون مع وزارة السياحة ، بضبط المخالفة المذكورة ، وإحالة الفندق المخالف لجهة الاختصاص .
كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع الى لجنة النظر في مخالفات مؤسسات الصحية الخاصة ، حيث كذلك تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية .
وأكدت صحة الرياض على إستمرار جولاتها التفتيشية المفاجئة وكذلك ما يصل من بلاغات من قبل مستفيدي الخدمة على @SaudiMOH937 .
ولفتت صحة الرياض أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في إتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.