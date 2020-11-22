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جستنيه: هناك حالات كثيرة تحتاج إلى موقف واضح من اتحاد القدم 

Time منذ 40 دقيقة
Views 1473
جستنيه: هناك حالات كثيرة تحتاج إلى موقف واضح من اتحاد القدم 

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي عدنان جستنيه، على تفاعل اتحاد القدم مع يطرح إعلاميا، قائلا:" جميل جداً تفاعل اتحاد القدم مع مايطرح إعلامياً لتصحيح معلومة أو الدفاع عن لجانه أو توضيح جوانب تحتاج إلى توعية الشارع الرياضي ".

وأضاف " جستنيه ":" ما يدعو للدهشة والاستغراب وجود حالات كثيرة، ألتزم حيالها الصمت وهي تحتاج فعلاً لنفس مستوى الاهتمام لحالة ما فرضت أن يكون له موقف واضح ".

وكانت اللجنة الطبية باتحاد القدم قررت تغيير البروتوكول قبل ديربي العاصمة، فيما حددت مدة 10 أيام عزل من تاريخ إجراء المسحة الإيجابية دون اشتراط مسحة أخرى.

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تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
القرشي
ألأمر ألأهم يامعالي الوزير إذا حبيت تحقق عدالة إجتماعية حقيقية الغي القيمة المضافة وفعل ضريبة الدخل بكذا فعلآ تحقق العدالة الإجتماعية وكأنك اخذت من الغني واعطيت الفقير اما القيمة المضافة فالمتضرر ألأكبر منها هو المواطن البسيط الي دخله بسيط والمتقاعدين اصحاب الرواتب المنخفضة ومستفيدي الضمان الذين لا يستلمون سوى فتات الفتات .
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
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