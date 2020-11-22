جستنيه: هناك حالات كثيرة تحتاج إلى موقف واضح من اتحاد القدم 

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي عدنان جستنيه، على تفاعل اتحاد القدم مع يطرح إعلاميا، قائلا:" جميل جداً تفاعل اتحاد القدم مع مايطرح إعلامياً لتصحيح معلومة أو الدفاع عن لجانه أو توضيح جوانب تحتاج إلى توعية الشارع الرياضي ".
وأضاف " جستنيه ":" ما يدعو للدهشة والاستغراب وجود حالات كثيرة، ألتزم حيالها الصمت وهي تحتاج فعلاً لنفس مستوى الاهتمام لحالة ما فرضت أن يكون له موقف واضح ".
وكانت اللجنة الطبية باتحاد القدم قررت تغيير البروتوكول قبل ديربي العاصمة، فيما حددت مدة 10 أيام عزل من تاريخ إجراء المسحة الإيجابية دون اشتراط مسحة أخرى.