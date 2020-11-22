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ولي العهد : أكثر من مليار إنسان استفادوا من تعليق الديون

Time منذ ساعة
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ولي العهد : أكثر من مليار إنسان استفادوا من تعليق الديون

الرياض (صدى):
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله أن جائحة كورونا أثرت على جميع سكان العالم.

وأوضح ولي العهد في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الرياض اليوم أن مبادرة تعليق الديون التي تبنتها مجموعة العشرين برئاسة المملكة استفاد منها أكثر من مليار شخص حول العالم، مشيرا إلى إن المجموعة وفرت الدعم الطارئ للدول الأكثر فقرًا في العالم، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت 500 مليون دولار لجهود إنتاج لقاح كورونا، مضيفا أن هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول، وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل إنسان يعيش في هذا الكوكب الأمر الذي استوجب تفعيلًا للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين.

‏‎وأضاف ولي العهد: " قمنا بضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي لدعم الشركات وحماية سبل العيش للأفراد – ويعد ذلك إسهامًا غير مسبوق من قبل مجموعة العشرين" .

وأكد ولي العهد أن المجموعة برئاسة السعودية اتخذت كافة الإجراءات لحماية الأرواح ودعم الجماعات الأكثر فقرًا.

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أحدث التعليقات

تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
القرشي
ألأمر ألأهم يامعالي الوزير إذا حبيت تحقق عدالة إجتماعية حقيقية الغي القيمة المضافة وفعل ضريبة الدخل بكذا فعلآ تحقق العدالة الإجتماعية وكأنك اخذت من الغني واعطيت الفقير اما القيمة المضافة فالمتضرر ألأكبر منها هو المواطن البسيط الي دخله بسيط والمتقاعدين اصحاب الرواتب المنخفضة ومستفيدي الضمان الذين لا يستلمون سوى فتات الفتات .
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
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