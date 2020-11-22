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كاريلو يشارك مع الهلال في ديربي الرياض أمام النصر 

Time منذ ساعة
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كاريلو يشارك مع الهلال في ديربي الرياض أمام النصر 

طلال الغامدي (صدى):
يستعد لاعب الهلال أندريه كاريلو للمشاركة مع الهلال أمام النصر في ديربي الرياض، حيث شارك اليوم في تدريبات الزعيم استعدادا لمباراة الغد.

وكانت اللجنة الطبية باتحاد القدم قررت تغيير البروتوكول قبل ديربي العاصمة، فيما حددت مدة 10 أيام عزل من تاريخ إجراء المسحة الإيجابية دون اشتراط مسحة أخرى.

ومن المقرر أن يشهد  " ديربى الرياض " الذى يجمع الهلال ضد النصر غدًا على ملعب الملك فهد الدولى فى الرياض غياب 12 لاعبًا من صفوف الفريقين، بعدما شاركوا فى آخر مواجهة جمعت الغريمين الموسم الماضي بالجولة الـ 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت حينها بفوز الهلال 4 / 1.

ويستضيف فريق الهلال  النصر فى ديربى الرياض غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

تركي عياضه العنزي
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القرشي
ألأمر ألأهم يامعالي الوزير إذا حبيت تحقق عدالة إجتماعية حقيقية الغي القيمة المضافة وفعل ضريبة الدخل بكذا فعلآ تحقق العدالة الإجتماعية وكأنك اخذت من الغني واعطيت الفقير اما القيمة المضافة فالمتضرر ألأكبر منها هو المواطن البسيط الي دخله بسيط والمتقاعدين اصحاب الرواتب المنخفضة ومستفيدي الضمان الذين لا يستلمون سوى فتات الفتات .
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
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