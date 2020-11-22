كاريلو يشارك مع الهلال في ديربي الرياض أمام النصر 

طلال الغامدي (صدى):
يستعد لاعب الهلال أندريه كاريلو للمشاركة مع الهلال أمام النصر في ديربي الرياض، حيث شارك اليوم في تدريبات الزعيم استعدادا لمباراة الغد.
وكانت اللجنة الطبية باتحاد القدم قررت تغيير البروتوكول قبل ديربي العاصمة، فيما حددت مدة 10 أيام عزل من تاريخ إجراء المسحة الإيجابية دون اشتراط مسحة أخرى.
ومن المقرر أن يشهد " ديربى الرياض " الذى يجمع الهلال ضد النصر غدًا على ملعب الملك فهد الدولى فى الرياض غياب 12 لاعبًا من صفوف الفريقين، بعدما شاركوا فى آخر مواجهة جمعت الغريمين الموسم الماضي بالجولة الـ 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت حينها بفوز الهلال 4 / 1.
ويستضيف فريق الهلال النصر فى ديربى الرياض غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.