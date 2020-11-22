الأعداد السابقة للصحيفة

خادم الحرمين في الجلسة الختامية: المملكة ستستمر في لعب دور رئيسي في ‎مجموعة العشرين

Time منذ 29 دقيقة
Views 1362
خادم الحرمين في الجلسة الختامية: المملكة ستستمر في لعب دور رئيسي في ‎مجموعة العشرين

الرياض (صدى):
اختتمت قمة قادة مجموعة العشرين، اليوم الأحد، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أعمالها.

وقال خادم الحرمين في كلمته: " أشكركم على مشاركتكم الفعالة خلال اليومين المنصرمين، فقد استطعنا أن نؤكد مجدداً على روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات".

وتابع: " قمنا بتحقيق الكثير هذا العام، وأوفينا بالتزامنا بالاستمرار بالعمل سوياً كي نرتقي لمستوى التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا بهدف حمايةالأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر".

وأضاف الملك سلمان :" ‏‎ تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي، وصولاً إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحاً للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة.

‏وأردف: "نظراً لمكانة المملكة الإقليمية والدولية ولموقعنا الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات ويشكل حلقة وصل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، فإن المملكة سوف تستمر في لعب دور رئيسي في ‎مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي"

Time واتساب

أحدث التعليقات

سنافي
صح لسانك
سنافي
منافق وياكثر المنافقين والكذابين
سنافي
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقك ويفتح عليك من حيث لاتحتسب يارب
سنافي
يعني زبال بالمعنى والجوهر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللخم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

"تنظيم الكهرباء" توضح خطوات الإبقاء على العداد عند البناء أو الترميم
"تنظيم الكهرباء" توضح خطوات الإبقاء على العداد عند البناء أو الترميم
Time منذ 17 دقيقة Views 1331
حديث فاطمة زهرة العين عن طلاقها
حديث فاطمة زهرة العين عن طلاقها
Time منذ 23 دقيقة Views 233
يصور المضاربة وسلم منهم
يصور المضاربة وسلم منهم
Time منذ 24 دقيقة Views 275
لاعب يحاول خنق خصمه
لاعب يحاول خنق خصمه
Time منذ 25 دقيقة Views 263
خادم الحرمين في الجلسة الختامية: المملكة ستستمر في لعب دور رئيسي في ‎مجموعة العشرين
خادم الحرمين في الجلسة الختامية: المملكة ستستمر في لعب دور رئيسي في ‎مجموعة العشرين
Time منذ 29 دقيقة Views 1362
اللجنة الطبية باتحاد القدم تقرر تغيير البروتوكول قبل ديربي العاصمة
اللجنة الطبية باتحاد القدم تقرر تغيير البروتوكول قبل ديربي العاصمة
Time منذ 40 دقيقة Views 1749
الأمير محمد بن سلمان يترأس الجلسة الثانية لقادة مجموعة العشرين"صور"
الأمير محمد بن سلمان يترأس الجلسة الثانية لقادة مجموعة العشرين"صور"
Time منذ 43 دقيقة Views 1498
"الانضباط" ترفض احتجاج ضمك ضد الفيصلي 
"الانضباط" ترفض احتجاج ضمك ضد الفيصلي 
Time منذ 52 دقيقة Views 1476
‏الدفوع في قضايا التشهير المعلوماتية
‏الدفوع في قضايا التشهير المعلوماتية
Time منذ ساعة Views 1474
لجنة الحكام تعيد شكري حنفوش بعد أزمة النصر
لجنة الحكام تعيد شكري حنفوش بعد أزمة النصر
Time منذ ساعة Views 1814