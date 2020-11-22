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وظائف شاغرة للجنسين في وزارة العدل

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة للجنسين في وزارة العدل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة العدل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، بالمراتب الثامنة والسابعة والسادسة.

وأوضحت أن ذلك سيكون عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وعسير، وجازان، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران).

واشترطت الوزارة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، يرفق المتقدم/ـه نتيجة (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين.

كما يشترط ألا يكون المتقدم/ـة ممن سبق له التقديم لوظائف الوزارة وتمت دعوته للمقابلة، يشترط ألا يكون المتقدم ممن سبق له التقديم على المسابقة المعلن عنها بتاريخ 8/ 3/ 1442هـ، وإرفاق نسخه من السيرة الذاتية، و على المتقدم/ـة خلال التسجيل في الموقع رفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة + صورة من مؤهل البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (مدير مشروع وباحث شرعي) بالمرتبة الثامنة + برنت التأمينات الاجتماعية لخبرات القطاع الخاص + السيرة الذاتية.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ إلكترونيًا من خلال موقع وزارة العدل عبر الرابط  هنــــا  وذلك اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد الموافق 07/ 04/ 1442هـ، وينتهي الساعة 12 مساء يوم الأربعاء الموافق 10 / 04/ 1442هـ.

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أحدث التعليقات

تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
القرشي
ألأمر ألأهم يامعالي الوزير إذا حبيت تحقق عدالة إجتماعية حقيقية الغي القيمة المضافة وفعل ضريبة الدخل بكذا فعلآ تحقق العدالة الإجتماعية وكأنك اخذت من الغني واعطيت الفقير اما القيمة المضافة فالمتضرر ألأكبر منها هو المواطن البسيط الي دخله بسيط والمتقاعدين اصحاب الرواتب المنخفضة ومستفيدي الضمان الذين لا يستلمون سوى فتات الفتات .
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
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