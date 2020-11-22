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اللجنة الطبية باتحاد القدم تقرر تغيير البروتوكول قبل ديربي العاصمة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1747
اللجنة الطبية باتحاد القدم تقرر تغيير البروتوكول قبل ديربي العاصمة

ماجد محمد (صدى):
‏قررت اللجنة الطبية باتحاد القدم تغيير البروتوكول قبل ديربي العاصمة، فيما حددت مدة 10 أيام عزل من تاريخ إجراء المسحة الإيجابية دون اشتراط مسحة أخرى.

ومن المقرر أن يشهد  " ديربى الرياض " الذى يجمع الهلال ضد النصر غدًا على ملعب الملك فهد الدولى فى الرياض غياب 12 لاعبًا من صفوف الفريقين، بعدما شاركوا فى آخر مواجهة جمعت الغريمين الموسم الماضي بالجولة الـ 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت حينها بفوز الهلال 4 / 1.

ويستضيف فريق الهلال  النصر فى ديربى الرياض غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

سنافي
صح لسانك
سنافي
منافق وياكثر المنافقين والكذابين
سنافي
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقك ويفتح عليك من حيث لاتحتسب يارب
سنافي
يعني زبال بالمعنى والجوهر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللخم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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