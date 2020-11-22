"الانضباط" ترفض احتجاج ضمك ضد الفيصلي 

طلال الغامدي (صدى):
رفضت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة الاحتجاج المقدم من نادي ضمك ضد نادي الفيصلي بسبب وجود عدد من لاعبي فريق الفيصلي المصابين بفيروس كورونا في أرض الملعب وإشراك اللاعب ميركل ألكسندر وذلك خلال مواجهة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأبانت اللجنة أنه ثبت لها أن غرفة القيادة والتحكم بجائحة كوفيد-19 بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد منعت نزول اللاعبين ومن ثم مغادرتهم للملعب بمجرد إخطارهم من قبل المراقب الصحي.
وسمحت الغرفة بمشاركة اللاعب ميركل ألكسندر، وبالتالي قررت رفض الاحتجاج موضوعاً وقبوله شكلاً ومصادرة رسوم الاحتجاج لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم, مشيرة إلى أن القرار قابل للاستئناف وفـقـاً للـمـادة (139) من اللائحة.
يذكر أن مواجهة ضمك والفيصلي في الجولة الـ4 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين انتهت بالتعادل السلبي 0-0.