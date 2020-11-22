الأعداد السابقة للصحيفة

‏الدفوع في قضايا التشهير المعلوماتية

Time منذ ساعة
Views 1471
‏الدفوع في قضايا التشهير المعلوماتية

نايف السالم (صدى):
توجد عدة دفوع في قضايا التشهير عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، والتي تعد من القضايا المعلوماتية.

ويعد من بين تلك الدفوع: عدم توفر القصد الجنائي، كما لم يثبت التحقيق وجود قصد أو علاقة عداوة او نحوه، والغرض من النشر التوعية والإرشاد وأخذ العبرة وليس إلحاق الضرر.

وتتمثل الدفوع أيضًا في: الرسالة لم تنتشر بشكل واسع، إلى جانب أن الشخص طفل أو غير معروف في نفس البلد محل انتشار الرسالة.

وكانت النيابة العامة، قد حذرت من عمليات التنمر والتشهير بالآخرين وابتزازهم وانتهاك حياتهم الخاصة بالتصوير، مؤكدة أن ذلك جريمة ويستحق مرتكبها العقوبة التي تشمل السجن والغرامة المالية، لافتة إلى أنها تتابع حالات التنمر في الألعاب الإلكترونية من خلال تلقي البلاغات، إضافة إلى ما ترصده من تجاوزات.

ويعاقب بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، كل شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، سواء بإنتاج أو إعداد أو إرسال أو إعادة إرسال أو تأييد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها "جريمة معلوماتية".

Time واتساب

أحدث التعليقات

سنافي
صح لسانك
سنافي
منافق وياكثر المنافقين والكذابين
سنافي
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقك ويفتح عليك من حيث لاتحتسب يارب
سنافي
يعني زبال بالمعنى والجوهر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللخم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

أخر الأخبار

"تنظيم الكهرباء" توضح خطوات الإبقاء على العداد عند البناء أو الترميم
"تنظيم الكهرباء" توضح خطوات الإبقاء على العداد عند البناء أو الترميم
Time منذ 17 دقيقة Views 1328
حديث فاطمة زهرة العين عن طلاقها
حديث فاطمة زهرة العين عن طلاقها
Time منذ 23 دقيقة Views 233
يصور المضاربة وسلم منهم
يصور المضاربة وسلم منهم
Time منذ 24 دقيقة Views 275
لاعب يحاول خنق خصمه
لاعب يحاول خنق خصمه
Time منذ 24 دقيقة Views 263
خادم الحرمين في الجلسة الختامية: المملكة ستستمر في لعب دور رئيسي في ‎مجموعة العشرين
خادم الحرمين في الجلسة الختامية: المملكة ستستمر في لعب دور رئيسي في ‎مجموعة العشرين
Time منذ 28 دقيقة Views 1356
اللجنة الطبية باتحاد القدم تقرر تغيير البروتوكول قبل ديربي العاصمة
اللجنة الطبية باتحاد القدم تقرر تغيير البروتوكول قبل ديربي العاصمة
Time منذ 40 دقيقة Views 1733
الأمير محمد بن سلمان يترأس الجلسة الثانية لقادة مجموعة العشرين"صور"
الأمير محمد بن سلمان يترأس الجلسة الثانية لقادة مجموعة العشرين"صور"
Time منذ 43 دقيقة Views 1496
"الانضباط" ترفض احتجاج ضمك ضد الفيصلي 
"الانضباط" ترفض احتجاج ضمك ضد الفيصلي 
Time منذ 51 دقيقة Views 1471
‏الدفوع في قضايا التشهير المعلوماتية
‏الدفوع في قضايا التشهير المعلوماتية
Time منذ ساعة Views 1471
لجنة الحكام تعيد شكري حنفوش بعد أزمة النصر
لجنة الحكام تعيد شكري حنفوش بعد أزمة النصر
Time منذ ساعة Views 1814