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" آل الشيخ ": وجود التعلم الإلكتروني لا يُلزم التعليم العام بـ 12 سنة

Time منذ ساعة
Views 1822
" آل الشيخ ": وجود التعلم الإلكتروني لا يُلزم التعليم العام بـ 12 سنة

حمود العنزي (صدى):
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أنه لا يستلزم الأمر التعليم على مدى 12 سنة في ظل وجود التعلم الإلكتروني.

وأشار " آل الشيخ " إلى أن الوزارة ستزيد من مستوى الجاهزية للتعلم " عن بعد "، من خلال إجراءات تصحيحة للعملية التعليمية بالتعاون مع اليونسكو ومنظمات عالمية أخرى ستقيم الأداء التعليمي في المملكة خلال الفصل الدراسي الماضي، إضافة إلى إجراء دراسة للفصل الحالي.

وأوضح أن بعض الدول ليس لديها القدرة على إطلاق محطات عبر الأقمار الصناعية أو قنوات تلفزيونية عبر الأقمار الصناعية لطلبتها ويكون لديها منظومة إدارة تعليم ضمن البنية التحتية الخاصة بالإنترنت التي قد توفرها لـ90% أو 95% من السكان في المملكة الكبيرة جدًا .

وتابع:" لدينا بعض المناطق التي لا نستطيع أن نضمن حصولها على الاتصال الضروري لاستمرارية تعليمهم ولهذا السبب استخدمنا البث عبر الأقمار الصناعية إلى جانب مدرستي وهي منظومة إدارة التعليم في نفس الوقت ".

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أحدث التعليقات

سنافي
صح لسانك
سنافي
منافق وياكثر المنافقين والكذابين
سنافي
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقك ويفتح عليك من حيث لاتحتسب يارب
سنافي
يعني زبال بالمعنى والجوهر
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. اللخم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..

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