لجنة الحكام تعيد شكري حنفوش بعد أزمة النصر

نواف السالم (صدى):
قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الإسباني تريساكو، إعادة الحكم شكري الحنفوش، لإدارة مباراة الرائد وأبها في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
كان قد تم إيقاف الحنفوش في الجولة الرابعة، على إثر شكوى نادي النصر من أدائه خلال مواجهته أمام الشباب بالجولة الثالثة، والتي شهدت احتساب الهدف الأول لليوث، والتي اعترفت لجنة الحكام بأنه تسلل واضح.
يذكر أن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري ستشهد مباراة ديربي الرياض النارية بين فريقي النصر والهلال غدا، حيثُ ستقام على استاد الملك فهد الدولي درة الملاعب.