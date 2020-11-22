ترامب لقمة العشرين: انسحبنا من اتفاقية المناخ لأنها " غير عادلة "

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ كان لأنها اتفاقية " غير عادلة ومتحيزة " لأجل حماية العمال الأمريكيين من هذه الاتفاقية.
وأوضح " ترامب " خلال كلمته بقمة العشرين "G20" المنعقدة بالرياض، أنه تم العمل على تخفيض نسبة انبعاثات الكربون، مضيفا: " خلال إدارتى فإن الإشراف البيئى هو إلتزام مقدس، على مدى السنوات الأربعة الماضية ".
وأشار: " قطعنا خطوات مذهلة لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين أنظف هواء وأنظف مياه على هذا الكوكب "، مبينا:" يمكننا حماية الأعمال وخلق وظائف جديدة "، ويأتي ذلك فى إشارة إلى القدرة على مواجهة آثار وتحديات جائحة كورونا.