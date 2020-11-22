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ترامب لقمة العشرين: انسحبنا من اتفاقية المناخ لأنها " غير عادلة "

Time منذ ساعة
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ترامب لقمة العشرين: انسحبنا من اتفاقية المناخ لأنها " غير عادلة "

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ كان لأنها اتفاقية " غير عادلة ومتحيزة " لأجل حماية العمال الأمريكيين من هذه الاتفاقية.

وأوضح " ترامب " خلال كلمته بقمة العشرين "G20" المنعقدة بالرياض، أنه تم العمل على تخفيض نسبة انبعاثات الكربون، مضيفا: " خلال إدارتى فإن الإشراف البيئى هو إلتزام مقدس، على مدى السنوات الأربعة الماضية ".

وأشار: " قطعنا خطوات مذهلة لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين أنظف هواء وأنظف مياه على هذا الكوكب "، مبينا:" يمكننا حماية الأعمال وخلق وظائف جديدة "، ويأتي ذلك فى إشارة إلى القدرة على مواجهة آثار وتحديات جائحة كورونا.

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أحدث التعليقات

خالد
هل اليمن لديها جيش ورئيهم هارب من ست سنوات
faeiz1122
ماجاب شي جديد أكيد مباراة الكأس أهم من مباراة الدوري
faeiz1122
سبحان الله بس عشان جاب طاري فريق أنتوا عارفينه ...؟ طيب وينكم عن البقية اللي يسقطون ويكذبون في حق الأندية ورؤساها اتحاد فاشل أغلب الأمعات في البرامج يبغالهم نتف وتجديد
faeiz1122
هههه من غباءهم وبلاهتم كيف استضافوا القمة و تميمهم وينه طيب المصيبه في دلوخ وعقولهم جزمه يصدقون
سامي الحربي
جعلكن انتن ومن رباكن للماحي

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