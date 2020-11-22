الأعداد السابقة للصحيفة

المعلمي: استضافة المملكة لقمة العشرين تأتي انعكاسا لمكانة الاقتصاد السعودي في العالم

Time منذ 19 دقيقة
Views 1283
المعلمي: استضافة المملكة لقمة العشرين تأتي انعكاسا لمكانة الاقتصاد السعودي في العالم

الرياض (صدى):
قال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، أن استضافة المملكة لقمة العشرين التي تجري بشكل افتراضي تأتي "انعكاسا لمكانة الاقتصاد السعودي في العالم".

وأكد المعلمي أن المملكة تمارس "دورها القيادي والفعال والطبيعي في المنظومة العالمية".

وحول العلاقات مع تركيا، قال السفير "نحن على تقارب مع الإخوة الأتراك ونشترك معهم في الكثير من المواقف والمصالح" و"قد نختلف في بعض القضايا والمواقف والتصرفات ولكن هذا لا يؤثر عن عمق العلاقة ومكانتها بين البلدين".

وأضاف مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة أن "بلاده احتفظت لأكثر من 60 عاما بعلاقات وطيدة مع مختلف الإدارات الأمريكية الديمقراطية منها والجمهورية"، مشددا "نحن لا نقيم علاقة مع رئيس بل مع دولة بأكملها".

وأكد أن بلاده لا تحتاج إلى "ضمانات من قبل الإدارة الأمريكية ونحن لا نطالب أكثر من الشيء الذي هم مستعدون للالتزام به من العمل على محاربة الإرهاب وتثبيت الشرعية في اليمن".

Time واتساب

أحدث التعليقات

تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
القرشي
ألأمر ألأهم يامعالي الوزير إذا حبيت تحقق عدالة إجتماعية حقيقية الغي القيمة المضافة وفعل ضريبة الدخل بكذا فعلآ تحقق العدالة الإجتماعية وكأنك اخذت من الغني واعطيت الفقير اما القيمة المضافة فالمتضرر ألأكبر منها هو المواطن البسيط الي دخله بسيط والمتقاعدين اصحاب الرواتب المنخفضة ومستفيدي الضمان الذين لا يستلمون سوى فتات الفتات .
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
🚴‍♀️
الخبير الاقتصادي الدولي الكبير..🚴‍♀️ ابوسيكل يقدم استشاره بمليار دولار...؟ ثبتوا الخبر على الشريط ..حتى اقول الاستشاره

أخر الأخبار

بعض الناس يجازف وعلى عماها
بعض الناس يجازف وعلى عماها
Time منذ 7 ثواني Views 74
شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تغني لوالدتها لأول مرة
شاهد.. ابنة هيفاء وهبي تغني لوالدتها لأول مرة
Time منذ دقيقتين Views 26
الاتحاد يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الفيصلي
الاتحاد يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الفيصلي
Time منذ 12 دقيقة Views 1334
المعلمي: استضافة المملكة لقمة العشرين تأتي انعكاسا لمكانة الاقتصاد السعودي في العالم
المعلمي: استضافة المملكة لقمة العشرين تأتي انعكاسا لمكانة الاقتصاد السعودي في العالم
Time منذ 19 دقيقة Views 1283
وزير المالية: سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة حسب تطورات الوضع الاقتصادي " فيديو "
وزير المالية: سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة حسب تطورات الوضع الاقتصادي " فيديو "
Time منذ 28 دقيقة Views 1671
جستنيه: هناك حالات كثيرة تحتاج إلى موقف واضح من اتحاد القدم 
جستنيه: هناك حالات كثيرة تحتاج إلى موقف واضح من اتحاد القدم 
Time منذ 39 دقيقة Views 1468
بالصور.. سيارات تتوقف في ممر المشاة الخاص بذوي الإعاقة بالرياض 
بالصور.. سيارات تتوقف في ممر المشاة الخاص بذوي الإعاقة بالرياض 
Time منذ 47 دقيقة Views 1486
أهم شيء عندها التصوير
أهم شيء عندها التصوير
Time منذ 56 دقيقة Views 428
قرد يضع امرأة في موقف محرج
قرد يضع امرأة في موقف محرج
Time منذ 57 دقيقة Views 608
الباكستاني ما سلم منهم
الباكستاني ما سلم منهم
Time منذ 57 دقيقة Views 390