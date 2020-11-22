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أردوغان: أهنئ المملكة على نجاح قمة العشرين

Time منذ 16 دقيقة
Views 1355
أردوغان: أهنئ المملكة على نجاح قمة العشرين

نايف السالم (صدى):
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة على نجاح قمة مجموعة العشرين، موضحا:" نعتمد على الطاقة المتجددة وندعو للالتزام باتفاق المناخ ".

وجاء ذلك خلال كلمة أردوغان أمام قمة العشرين، حيث ذكر في تصريحاته بالأمس أن وباء فيروس كورونا زاد من مسؤولية وأهمية "مجموعة العشرين"، التي تجمع أكبر اقتصادات العالم تحت سقف واحد.

وأضاف في رسالة مرئية في قمة زعماء " مجموعة العشرين ": " أتقدم بالشكر إلى السلطات السعودية في شخص أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الرئاسة الدورية الناجحة لقمة العشرين، رغم الظروف الوبائية الصعبة ".

ولفت:" القرارات التي سنتخذها في قمة الرياض ستكون حاسمة، ليس فقط في الحد من الآثار السلبية للوباء، بل أيضا في تلبية التطلعات المتعلقة بمجموعة العشرين ".

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أحدث التعليقات

خالد
هل اليمن لديها جيش ورئيهم هارب من ست سنوات
faeiz1122
ماجاب شي جديد أكيد مباراة الكأس أهم من مباراة الدوري
faeiz1122
سبحان الله بس عشان جاب طاري فريق أنتوا عارفينه ...؟ طيب وينكم عن البقية اللي يسقطون ويكذبون في حق الأندية ورؤساها اتحاد فاشل أغلب الأمعات في البرامج يبغالهم نتف وتجديد
faeiz1122
هههه من غباءهم وبلاهتم كيف استضافوا القمة و تميمهم وينه طيب المصيبه في دلوخ وعقولهم جزمه يصدقون
سامي الحربي
جعلكن انتن ومن رباكن للماحي

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