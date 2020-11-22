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رئيس الوزراء الهندي في قمة العشرين: نركز على حماية المواطنين والاقتصاد من تداعيات كورونا

Time منذ 19 دقيقة
Views 1284
رئيس الوزراء الهندي في قمة العشرين: نركز على حماية المواطنين والاقتصاد من تداعيات كورونا

نيودلهي (صدى):
أوضح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن العالم يمر بأكبر نقطة تحول منذ الحرب العالمية الثانية في ظل جائحة كورونا، داعيا إلى اعتماد مؤشر عالمي جديد.

وأكد مودي في كلمة خلال قمة "مجموعة العشرين" التي عقدت اليوم، على الحاجة إلى مؤشر عالمي جديد لعالم ما بعد كورونا يعتمد على المواهب والتكنولوجيا والشفافية والوصاية على الكوكب، الذي سيشهد نقطة تحول كبيرة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

ودعا إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل مجموعة العشرين، لا تقتصر على الانتعاش الاقتصادي والوظائف والتجارة، بل تركز على الحفاظ على كوكب الأرض، مع الإشارة إلى أننا جميعا أمناء على مستقبل البشرية".

وأضاف: "العمل من أي مكان أمر طبيعي جديد في عالم ما بعد كورونا"، داعيا إلى إنشاء سكرتارية افتراضية لمجموعة العشرين.

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلي أنه يركز على حماية المواطنين والاقتصاد من تداعيات كورونا ، لافتا إلى تشجيع الهند لاستخدام الاقتصاد الكربوني.

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أحدث التعليقات

خالد
هل اليمن لديها جيش ورئيهم هارب من ست سنوات
faeiz1122
ماجاب شي جديد أكيد مباراة الكأس أهم من مباراة الدوري
faeiz1122
سبحان الله بس عشان جاب طاري فريق أنتوا عارفينه ...؟ طيب وينكم عن البقية اللي يسقطون ويكذبون في حق الأندية ورؤساها اتحاد فاشل أغلب الأمعات في البرامج يبغالهم نتف وتجديد
faeiz1122
هههه من غباءهم وبلاهتم كيف استضافوا القمة و تميمهم وينه طيب المصيبه في دلوخ وعقولهم جزمه يصدقون
سامي الحربي
جعلكن انتن ومن رباكن للماحي

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