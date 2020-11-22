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وزير المالية: سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة حسب تطورات الوضع الاقتصادي " فيديو "

Time منذ 28 دقيقة
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وزير المالية: سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة حسب تطورات الوضع الاقتصادي " فيديو "

الرياض (صدى):
أكد وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد الجدعان أنه ليس هناك حالياً أي خطة لإعادة النظر في قيمة الضريبة المضافة، موضحا:" سنعيد النظر في ضريبة القيمة المضافة حسب تطورات الوضع الاقتصادي والمالي ".

 

وأضاف " الجدعان " خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى ختام قمة مجموعة العشرين، التى استضافتها الرياض، أن المملكة مثل أي دولة تقوم بمراجعة قراراتها الاقتصادية في الوقت المناسب.

 

وأوضح " الجدعان ":" القيمة المضافة فُرضت كخيار صعب جدًا؛ لكنه ضروري للمحافظة على الاستدامة المالية في المملكة ".

وكان وزير المالية قال إن مبادرة تعليق خدمة الديون للدول الأكثر فقرا إنجاز كبير، مؤكدا الاتفاق على تمديد مبادرة الديون حتى يونيو 2021.

 

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أحدث التعليقات

تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
القرشي
ألأمر ألأهم يامعالي الوزير إذا حبيت تحقق عدالة إجتماعية حقيقية الغي القيمة المضافة وفعل ضريبة الدخل بكذا فعلآ تحقق العدالة الإجتماعية وكأنك اخذت من الغني واعطيت الفقير اما القيمة المضافة فالمتضرر ألأكبر منها هو المواطن البسيط الي دخله بسيط والمتقاعدين اصحاب الرواتب المنخفضة ومستفيدي الضمان الذين لا يستلمون سوى فتات الفتات .
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
تركي عياضه العنزي
استخدام الحاسب الالي فن التعامل مع الاخرين الالتزام بالعمل واداء الواجبات العمليه تحمل ضغوط العمل
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