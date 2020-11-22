الأعداد السابقة للصحيفة

باريس سان جيرمان يتخلص من نيمار من أجل مبابي

Time منذ 3 ساعات
Views 1800
باريس سان جيرمان يتخلص من نيمار من أجل مبابي

وكالات (صدى):
يفكر نادي باريس سان جيرمان،  في التخلص من البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من أجل الفرنسي كيليان مبابي.

واتضح أن إدارة سان جيرمان ترغب في بيع نيمار، حال كان الأمر مطلوبًا، من أجل توفير سيولة مالية، تمكنه من تجديد عقد مبابي.

ويأتي ذلك بعدما قدم مبابي البالغ من العمر 21 عامًا،  مستويات رائعة رفقة نادي العاصمة الفرنسية باريس، حيث نجح اللاعب الشاب في تسجيل 99 هدفًا في 3 مواسم فقط، بكل المسابقات الرسمية.

وواصل نيمار تقديم عروضه الجيدة مع النادي الباريسي، لكنه يعاني أغلب الوقت من إصابات متكررة، تبعده عن صفوف فريقه، في الفترات الحاسمة من الموسم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

خالد
هل اليمن لديها جيش ورئيهم هارب من ست سنوات
faeiz1122
ماجاب شي جديد أكيد مباراة الكأس أهم من مباراة الدوري
faeiz1122
سبحان الله بس عشان جاب طاري فريق أنتوا عارفينه ...؟ طيب وينكم عن البقية اللي يسقطون ويكذبون في حق الأندية ورؤساها اتحاد فاشل أغلب الأمعات في البرامج يبغالهم نتف وتجديد
faeiz1122
هههه من غباءهم وبلاهتم كيف استضافوا القمة و تميمهم وينه طيب المصيبه في دلوخ وعقولهم جزمه يصدقون
سامي الحربي
جعلكن انتن ومن رباكن للماحي

أخر الأخبار

الفراج: تصدير الإنجازات أمر "غير صحي" 
الفراج: تصدير الإنجازات أمر "غير صحي" 
Time منذ 4 دقائق Views 1153
نصائح مهمة لحماية مرضى السكري من كورونا
نصائح مهمة لحماية مرضى السكري من كورونا
Time منذ 9 دقائق Views 1105
أردوغان: أهنئ المملكة على نجاح قمة العشرين
أردوغان: أهنئ المملكة على نجاح قمة العشرين
Time منذ 15 دقيقة Views 1353
رئيس الوزراء الهندي في قمة العشرين: نركز على حماية المواطنين والاقتصاد من تداعيات كورونا
رئيس الوزراء الهندي في قمة العشرين: نركز على حماية المواطنين والاقتصاد من تداعيات كورونا
Time منذ 19 دقيقة Views 1281
صافيناز تتعرض للسخرية من جمهورها 
صافيناز تتعرض للسخرية من جمهورها 
Time منذ 29 دقيقة Views 303
مؤسسة النقد : "احذروا شركات الفوركس المشبوهة"
مؤسسة النقد : "احذروا شركات الفوركس المشبوهة"
Time منذ 48 دقيقة Views 1426
لص يقع في شر اعماله
لص يقع في شر اعماله
Time منذ 54 دقيقة Views 387
انتبه من السيول
انتبه من السيول
Time منذ 54 دقيقة Views 348
نهاية السرعة والتهور
نهاية السرعة والتهور
Time منذ 54 دقيقة Views 276
نرمين الفقي تخطف الأنظار بنحافة مفرطة وخصر منحوت
نرمين الفقي تخطف الأنظار بنحافة مفرطة وخصر منحوت
Time منذ ساعة Views 656