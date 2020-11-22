باريس سان جيرمان يتخلص من نيمار من أجل مبابي

وكالات (صدى):
يفكر نادي باريس سان جيرمان، في التخلص من البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من أجل الفرنسي كيليان مبابي.
واتضح أن إدارة سان جيرمان ترغب في بيع نيمار، حال كان الأمر مطلوبًا، من أجل توفير سيولة مالية، تمكنه من تجديد عقد مبابي.
ويأتي ذلك بعدما قدم مبابي البالغ من العمر 21 عامًا، مستويات رائعة رفقة نادي العاصمة الفرنسية باريس، حيث نجح اللاعب الشاب في تسجيل 99 هدفًا في 3 مواسم فقط، بكل المسابقات الرسمية.
وواصل نيمار تقديم عروضه الجيدة مع النادي الباريسي، لكنه يعاني أغلب الوقت من إصابات متكررة، تبعده عن صفوف فريقه، في الفترات الحاسمة من الموسم.