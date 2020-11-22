مؤسسة النقد : "احذروا شركات الفوركس المشبوهة"

عادل الحربي (صدى):
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي مجددا من شركات الفوركس المشبوهة، مبينة أن تجاهلها يحمي من عمليات النصب والاحتيال.
ودعت مؤسسة النقد إلى عدم التفاعل مع الرسائل النصية التي ترد إلى العملاء تحت اسم المؤسسة وتزعم بوجود مبالغ مالية أو حقوق، مشيرة إلى أن جميعها رسائل نصب واحتيال.
كانت اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، برئاسة هيئة السوق المالية، وممثلين عن وزارات الداخلية، والثقافة والإعلام، التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، باشرت التوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية الفوركس غير المرخص أعمالها، وعقد اجتماعات دورية لوضع خطة توعوية واسعة لمواجهة هذا النشاط.