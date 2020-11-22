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الأهلي المصري يعلن إصابة محمد شريف بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1465
الأهلي المصري يعلن إصابة محمد شريف بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
كشف الأهلي المصري عن إصابة المهاجم محمد شريف بفيروس كوفيد-19.

وأضاف الأهلي في بيان له: " المسحة الطبية التي خضع لها محمد شريف لاعب الفريق الأول، جاءت ‏إيجابية ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي، وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة ".

وكان شريف انضم لتدريبات الأهلي في الأيام الأخيرة، بعد انتهاء فترة إعارته إلى إنبي، حيث شارك أساسياً مع منتخب مصر وسجل هدفاً خلال الفوز 3-1 في توجو، الأسبوع الماضي، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.

وبات شريف، الذي سجل 14 هدفاً مع إنبي في الدوري خلال الموسم الماضي، ثالث لاعب من الأهلي يصاب بالفيروس في الأيام الماضية بعد محمود عبد المنعم (كهربا) وصالح جمعة.

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أحدث التعليقات

خالد
هل اليمن لديها جيش ورئيهم هارب من ست سنوات
faeiz1122
ماجاب شي جديد أكيد مباراة الكأس أهم من مباراة الدوري
faeiz1122
سبحان الله بس عشان جاب طاري فريق أنتوا عارفينه ...؟ طيب وينكم عن البقية اللي يسقطون ويكذبون في حق الأندية ورؤساها اتحاد فاشل أغلب الأمعات في البرامج يبغالهم نتف وتجديد
faeiz1122
هههه من غباءهم وبلاهتم كيف استضافوا القمة و تميمهم وينه طيب المصيبه في دلوخ وعقولهم جزمه يصدقون
سامي الحربي
جعلكن انتن ومن رباكن للماحي

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