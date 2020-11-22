الأهلي المصري يعلن إصابة محمد شريف بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
كشف الأهلي المصري عن إصابة المهاجم محمد شريف بفيروس كوفيد-19.
وأضاف الأهلي في بيان له: " المسحة الطبية التي خضع لها محمد شريف لاعب الفريق الأول، جاءت إيجابية ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي، وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة ".
وكان شريف انضم لتدريبات الأهلي في الأيام الأخيرة، بعد انتهاء فترة إعارته إلى إنبي، حيث شارك أساسياً مع منتخب مصر وسجل هدفاً خلال الفوز 3-1 في توجو، الأسبوع الماضي، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022.
وبات شريف، الذي سجل 14 هدفاً مع إنبي في الدوري خلال الموسم الماضي، ثالث لاعب من الأهلي يصاب بالفيروس في الأيام الماضية بعد محمود عبد المنعم (كهربا) وصالح جمعة.