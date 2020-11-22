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المرتزق عبدالباري عطوان يعترف بفضل المملكة عليه بعد أن كان "عامل نظافة"

Time منذ 18 دقيقة
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المرتزق عبدالباري عطوان يعترف بفضل المملكة عليه بعد أن كان "عامل نظافة"

نايف السالم (صدى):
اعترف المرتزق عبدالباري عطوان، بفضل المملكة عليه في حياته ليصبح "صحفي"، مؤكدًا أنه عمل في العديد من الصحف السعودية، حيث أنه نسى ذلك بعد أن حصل على الريال القطري ليعمل لصالح " الجزيزة ".

وقال عطوان في مقطع فيديو " لم انكر انني عملت في صحف سعودية وانا مقدر ذلك وشاكر لها جدًا.

وكشف أنه جاء إلى المملكة بعد أن كان يعمل سائق لشاحنة " زبالة " في عمان.

وفي وقت سابق اعترف المرتزق عبدالباري عطوان، صراحة بأن قطر هي منبع الإرهاب، مؤكدًا أنها كانت من الداعمين الأساسيين لجبهة النصرة.

وقال عطوان، الذي حصل على الريال القطري ليعمل بوقًا في قناة الجزيرة، إن " قطر كانت من الداعمين الأساسيين لجبهة النصرة، وقناة الجزيرة أجرت مقابلتين مع أبو محمد الجولاني زعيم هذه الجبهة، والذي أصبح الآن زعيم الجناح العسكري لحركة فتح الشام".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل فراغ ممثل لأي كتلة هو مجموع الجرافيتونات في تمثيله لدرجة الثقل مغناطيسيا
.M.
ياه يسخافه عقولهن يفشلن والله😅 ياليت انطميتن بس
عدو الخونة
دائما استحضر ابو لجين الهذلول وهو يصور ابنته كاشفة شعرها وتقود السيارة انتبه هو من يصورها ويشجعها على المعصية والفسوق وهذا مثل على مقولة عمر رضي الله عنه عجبت لجلد المنافق وخور المسلم
د محمد ماجد بخش
الجرافيتون وحدة فراغ مصححة لدرجة الثقل لتظهر الدرجة المغناطيسية كمحصل نهائي لمركز وحدة كتلة المجموع وتكون الطاقة عبر وعلى قدر نواة التحول
بركان
وايش فيهم عمال النظافه؟ على الاقل حصل وظيفه محسسيني ان شعب الله المختار وهالوظائف عيب كلنا بالاخير بشر ولافرق بيننا عند الله الا بالتقوى انا هنا وصلنا الاربعين ومافي وظائف شهادة ع الفاضي حسبي الله على كل ظالم بموت من القهر

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