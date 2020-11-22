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الملك سلمان: المملكة ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (فيديو)

Time منذ 30 دقيقة
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الملك سلمان: المملكة ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل.

ودعا، خلال كلمته في قمة العشرين عن حماية الكوكب في إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الدول الأخرى للعمل مع المملكة لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد.

وأضاف أن رئاسة المملكة شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذى يمكن من خلاله إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها.

وأشار إلى أن المملكة لديها خطط كبيرة للطاقة المتجددة، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللتين ستمثلان ما نسبته 50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030م.

ونوه بأن المملكة لديها العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة، ويشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون التي أنشأتها شركة "سابك" بمقدار 500 ألف طن في السنة، وكذلك خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة، والعمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل فراغ ممثل لأي كتلة هو مجموع الجرافيتونات في تمثيله لدرجة الثقل مغناطيسيا
.M.
ياه يسخافه عقولهن يفشلن والله😅 ياليت انطميتن بس
عدو الخونة
دائما استحضر ابو لجين الهذلول وهو يصور ابنته كاشفة شعرها وتقود السيارة انتبه هو من يصورها ويشجعها على المعصية والفسوق وهذا مثل على مقولة عمر رضي الله عنه عجبت لجلد المنافق وخور المسلم
د محمد ماجد بخش
الجرافيتون وحدة فراغ مصححة لدرجة الثقل لتظهر الدرجة المغناطيسية كمحصل نهائي لمركز وحدة كتلة المجموع وتكون الطاقة عبر وعلى قدر نواة التحول
بركان
وايش فيهم عمال النظافه؟ على الاقل حصل وظيفه محسسيني ان شعب الله المختار وهالوظائف عيب كلنا بالاخير بشر ولافرق بيننا عند الله الا بالتقوى انا هنا وصلنا الاربعين ومافي وظائف شهادة ع الفاضي حسبي الله على كل ظالم بموت من القهر

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