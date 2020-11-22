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وزير التعليم: من الصعب تحديد موعد فتح المدارس.. فلا أحد يعلم فاعلية ‎لقاح كورونا حتى الآن

Time منذ ساعة
Views 1896
وزير التعليم: من الصعب تحديد موعد فتح المدارس.. فلا أحد يعلم فاعلية ‎لقاح كورونا حتى الآن

الرياض (صدى):
قال وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ من الصعب تحديد موعد فتح المدارس، مضيفا أن وزارة الصحة أكدت أن لقاحات كورونا المُعلن عنها لم تتم تجربتها على صغار

السن.

كان وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قد اكد أن مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث، لافتة إلى أن الدول الكبرى واجهت مشاكل في استمرار التعليم أثناء جائحة كورونا.

وأوضح ‏وزير التعليم، خلال جلسة نقاشية في قمة العشرين: "قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان.. ونقلنا التعليم أثناء أزمة كورونا ليكون عبر قنوات فضائية وإلكترونية".

وقال "آل الشيخ" : "‏لم نواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء أزمة كورونا.. "تعليم الأطفال" كان تحديا واجهه العالم أثناء أزمة كورونا"، مضيفًا:" خلال أسابيع استطاعت المملكة تهيئة البنية الالكترونية للتعليم عن بعد ".

وأشار إلى أن هناك 6 ملايين طالب استفادوا من تطبيق "مدرستي" الالكتروني لاستمرار التعليم، كما أن اقتصاديات التعليم ستتغير بعد أزمة كورونا، فيما نقل تجربة المملكة خلال أزمة الجائحة.

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أحدث التعليقات

خالد
هل اليمن لديها جيش ورئيهم هارب من ست سنوات
faeiz1122
ماجاب شي جديد أكيد مباراة الكأس أهم من مباراة الدوري
faeiz1122
سبحان الله بس عشان جاب طاري فريق أنتوا عارفينه ...؟ طيب وينكم عن البقية اللي يسقطون ويكذبون في حق الأندية ورؤساها اتحاد فاشل أغلب الأمعات في البرامج يبغالهم نتف وتجديد
faeiz1122
هههه من غباءهم وبلاهتم كيف استضافوا القمة و تميمهم وينه طيب المصيبه في دلوخ وعقولهم جزمه يصدقون
سامي الحربي
جعلكن انتن ومن رباكن للماحي

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