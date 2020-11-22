"تطوير التعليم القابضة " تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
توفر شركة تطوير التعليم القابضة وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالخبر وبريدة ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف :
1- أخصائي تخاطب ، " الخبر " : بكالوريوس في علاج عيوب اللغة والكلام ، لا يشترط الخبرة .
2- أخصائي علاج طبيعي " الخبر " : بكالوريوس علاج طبيعي ، لا يشترط الخبرة ، تصنيف هيئة التخصصات الصحية .
3- أخصائي نفسي " قياس وتشخيص " " الخبر " : بكالوريوس علم نفس اكلينيكي ، لا يشترط الخبرة .
4- أخصائي بصريات " الخبر " : بكالوريوس بصريات ، لا يشترط الخبرة .
5- أخصائي سمعيات " الخبر ، بريدة " : بكالوريوس سمعيات ، لا يشترط الخبرة .
6- أخصائي علاج وظيفي " الخبر " : بكالوريوس علاج وظيفي ، لا يشترط الخبرة .
7- فني تقنية المعلومات " الخبر " : دبلوم " تقنية المعلومات " ، لا يشترط الخبرة .
8- مساعد إداري " بريدة " : دبلوم أو بكالوريوس ، لا يُشترط الخبرة .
9- دعم فني " بريدة " : دبلوم " تقنية معلومات " وخبرة لا تقل عن عام .
وأبانت إدارة " تطوير التعليم " أن التقديم بدأ بتاريخ اليوم الأحد 7 / 4 / 1442 هـ ، الموافق 22 / 11/ 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الربط التالي من هنــــــــــــــا .