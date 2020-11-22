خطوات لحماية حساب " واتساب " من القرصنة

وكالات (صدى):
كشف خبراء، اليوم الأحد، عن كيفية حماية حسابك على تطبيق " واتساب " من القراصنة
وحذر الخبراء من مشاركة رمز " واتساب "المكون من ستة أرقام أبدًا مع أي شخص، لأنك بذلك تمنحه طريقًا شرعيًا لتسجيل الدخول إلى حسابك وبالتالي التسلل إلى معلوماتك.
كما يجب عليك إعداد رقم التعريف الشخصي ليكون حاجز لمنع أي شخص من تسجيل الدخول إلى حسابك.
افتح تطبيق " واتساب واضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة ثم اضغط على الإعدادات الحساب واختر التحقق بخطوتين، ثم اضغط على تمكين، واختر رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام.