الأعداد السابقة للصحيفة

خطوات لحماية حساب " واتساب " من القرصنة

Time منذ 3 ساعات
Views 1317
خطوات لحماية حساب " واتساب " من القرصنة

وكالات (صدى):
كشف خبراء، اليوم الأحد، عن كيفية حماية حسابك على تطبيق " واتساب " من القراصنة

وحذر الخبراء من مشاركة رمز " واتساب "المكون من ستة أرقام أبدًا مع أي شخص، لأنك بذلك تمنحه طريقًا شرعيًا لتسجيل الدخول إلى حسابك وبالتالي التسلل إلى معلوماتك.

كما يجب عليك إعداد رقم التعريف الشخصي ليكون حاجز لمنع أي شخص من تسجيل الدخول إلى حسابك.

افتح تطبيق " واتساب واضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة ثم اضغط على الإعدادات الحساب واختر التحقق بخطوتين، ثم اضغط على تمكين، واختر رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام.

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل فراغ ممثل لأي كتلة هو مجموع الجرافيتونات في تمثيله لدرجة الثقل مغناطيسيا
.M.
ياه يسخافه عقولهن يفشلن والله😅 ياليت انطميتن بس
عدو الخونة
دائما استحضر ابو لجين الهذلول وهو يصور ابنته كاشفة شعرها وتقود السيارة انتبه هو من يصورها ويشجعها على المعصية والفسوق وهذا مثل على مقولة عمر رضي الله عنه عجبت لجلد المنافق وخور المسلم
د محمد ماجد بخش
الجرافيتون وحدة فراغ مصححة لدرجة الثقل لتظهر الدرجة المغناطيسية كمحصل نهائي لمركز وحدة كتلة المجموع وتكون الطاقة عبر وعلى قدر نواة التحول
بركان
وايش فيهم عمال النظافه؟ على الاقل حصل وظيفه محسسيني ان شعب الله المختار وهالوظائف عيب كلنا بالاخير بشر ولافرق بيننا عند الله الا بالتقوى انا هنا وصلنا الاربعين ومافي وظائف شهادة ع الفاضي حسبي الله على كل ظالم بموت من القهر

أخر الأخبار

 أشهر 7 أعطال تصيب السيارات 
 أشهر 7 أعطال تصيب السيارات 
Time منذ 6 دقائق Views 1076
لحظات مرعبة بعد انهيار جبلي
لحظات مرعبة بعد انهيار جبلي
Time منذ 15 دقيقة Views 193
الحلاق عصبي بزيادة
الحلاق عصبي بزيادة
Time منذ 16 دقيقة Views 236
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
Time منذ 16 دقيقة Views 219
المرتزق عبدالباري عطوان يعترف بفضل المملكة عليه بعد أن كان "عامل نظافة"
المرتزق عبدالباري عطوان يعترف بفضل المملكة عليه بعد أن كان "عامل نظافة"
Time منذ 17 دقيقة Views 1587
‏وزير الاستثمار: المملكة متوائمة مع التوجه العالمي نحو الطاقة الصديقة للبيئة
‏وزير الاستثمار: المملكة متوائمة مع التوجه العالمي نحو الطاقة الصديقة للبيئة
Time منذ 23 دقيقة Views 1293
الملك سلمان: المملكة ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (فيديو)
الملك سلمان: المملكة ستطلق البرنامح الوطني للاقتصاد الدائري للكربون (فيديو)
Time منذ 30 دقيقة Views 1359
3 أشياء يقدمها تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل
3 أشياء يقدمها تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل
Time منذ 36 دقيقة Views 1420
«الصحة»: تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 40 دقيقة Views 1787
حقيقة انتقال راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان
حقيقة انتقال راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان
Time منذ 43 دقيقة Views 1416