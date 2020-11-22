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«الصحة»: تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«الصحة»: تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (224) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (355258) حالة، من بينها (6107) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (785) حالة حرجة.

كما تم تسجيل (489) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (343371) حالة , فيما بلغ عدد الوفيات (5780) حالة ، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة" رحمهم الله جميعاً" , وتم إجراء (36558) فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
كل فراغ ممثل لأي كتلة هو مجموع الجرافيتونات في تمثيله لدرجة الثقل مغناطيسيا
.M.
ياه يسخافه عقولهن يفشلن والله😅 ياليت انطميتن بس
عدو الخونة
دائما استحضر ابو لجين الهذلول وهو يصور ابنته كاشفة شعرها وتقود السيارة انتبه هو من يصورها ويشجعها على المعصية والفسوق وهذا مثل على مقولة عمر رضي الله عنه عجبت لجلد المنافق وخور المسلم
د محمد ماجد بخش
الجرافيتون وحدة فراغ مصححة لدرجة الثقل لتظهر الدرجة المغناطيسية كمحصل نهائي لمركز وحدة كتلة المجموع وتكون الطاقة عبر وعلى قدر نواة التحول
بركان
وايش فيهم عمال النظافه؟ على الاقل حصل وظيفه محسسيني ان شعب الله المختار وهالوظائف عيب كلنا بالاخير بشر ولافرق بيننا عند الله الا بالتقوى انا هنا وصلنا الاربعين ومافي وظائف شهادة ع الفاضي حسبي الله على كل ظالم بموت من القهر

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